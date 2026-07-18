Subdelegado critica que "Moreno y su PP vuelven a traicionar a Málaga por su sectarismo"

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, atiende a los medios - EUROPA PRESS/ALEX ZEA - Archivo

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha criticado este sábado que "el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su PP de Málaga vuelven a traicionar a Málaga por su sectarismo" y "por estar en contra de todo lo bueno que el Gobierno de Sánchez hace por Málaga" tras votar los 'populares' en el Congreso en contra de la senda de estabilidad presupuestaria.

"A ver qué chorrada se les ocurre de nuevo para justificar este atropello", ha escrito en un mensaje en redes sociales junto a un vídeo, recogido por Europa Press, en el que incide en que "el PP de Moreno Bonilla vuelve a traicionar a los malagueños y malagueñas tras votar en el Congreso en contra de la senda de estabilidad" y, "de este modo, priva a los andaluces y andaluzas de cerca de 1.100 millones de euros adicionales que podrían mejorar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia".

En concreto, ha continuado el subdelegado del Gobierno en Málaga, "priva a malagueños y malagueñas de 220 millones de euros adicionales para estas políticas públicas".

Ha recordado que "la provincia de Málaga aporta el 20% del PIB de Andalucía. Por lo tanto, la provincia debería recibir de estos fondos adicionales unos 220 millones de euros". "Es decir, que Málaga va a perder esos 220 millones de euros adicionales para políticas que mejoren la vida de los malagueños y malagueñas por la actitud partidista y sectaria de Moreno Bonilla y los diputados andaluces y malagueños del Partido Popular", ha apostillado.

"Moreno Bonilla cree que estos recursos son de su propiedad, pero no", ha dicho Salas, que ha añadido que "son de todos los malagueños y malagueñas, y su actitud partidista al servicio de los intereses de Núñez Feijóo hace que la provincia de Málaga pierda recursos para que la sanidad y educación pública vuelvan a ser de calidad".

Por otro lado, ha advertido de que "no es la primera vez que Moreno Bonilla antepone los intereses partidistas a los intereses de los malagueños y malagueñas, algo que es una grave irresponsabilidad".

"También --ha continuado-- lo fue rechazar los 5.700 millones de euros adicionales que recibirá Andalucía con el nuevo sistema de financiación. O despreciar la condonación de 18.700 millones de euros de deuda a Andalucía por el sectarismo y el partidismo de Moreno Bonilla para hacerle frente a todo lo que viene de bueno del Gobierno de España a la provincia de Málaga", ha concluido.