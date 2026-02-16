Subdelegado critica que "obvian" al Gobierno en la entrega de viviendas en Fuengirola que financia el Ministerio

Archivo - El subdelegado de Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, se ha referido este lunes al acto de entrega de las llaves de 15 viviendas protegidas en régimen especial de alquiler social en la ciudad costasoleña de Fuengirola y ha advertido de que "el PP de Moreno Bonilla y sus responsables institucionales lo han vuelto a hacer, en este caso la alcaldesa de Fuengirola" lamentando que "ha obviado al Gobierno de España en un acto de entrega de llaves de una promoción de viviendas que financia el Ministerio de Vivienda a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia".

Salas, que se ha referido al acto de entrega de viviendas públicas en Fuengirola financiadas por el Gobierno de España a través de fondos Next Generation y "al que no ha sido invitada ninguna representación del Gobierno de España", ha incidido en que "estas viviendas en Fuengirola son una realidad gracias a que el Gobierno de España puso en marcha los Programas de Ayuda en Materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda social".

"A uno de estos programas, regulados en el Real Decreto 852/2021, es al que se acoge el Ayuntamiento de Fuengirola, que es el promotor de estas obras con una inversión de 2,9 millones de los que el 80% lo aporta el Ayuntamiento y el 20% el Gobierno de España con Fondos Next Generation", ha detallado.

Así, Salas ha mostrado la portada de la Memoria Justificativa del Contrato de Obras de esta actuación, "un documento que es del propio Ayuntamiento de Fuengirola y en el que se detalla claramente que es una intervención que se enmarca en el programa" citado, "puesto en marcha por el Gobierno de España".

De hecho, ha continuado, "está el logo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pero sólo invitan al acto a la Junta de Andalucía, de su mismo partido".

Salas ha lamentado que "no es la primera vez que lo hacen" y ha recordado que "también lo hizo recientemente la Junta de Andalucía con la primera piedra de las obras del centro de salud de Nerja, o la inauguración de las obras de reforma del centro de salud de Fuengirola, ambas financiadas íntegramente por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a través del Plan Minhap".

"No invitaron al Gobierno de España que financia las obras, pero sí al secretario general del PP de Málaga, que estuvo en Nerja por ejemplo, al que se le puede ver en las fotos de dicho acto", ha criticado.

"GAMBERRISMO INSTITUCIONAL"

A su juicio, "con esta forma de actuar, el PP de Moreno Bonilla y sus responsables institucionales lo que demuestran es el juego sucio que hacen cada día, el gamberrismo institucional, tratando de ocultar la participación del Gobierno de España".

"No les interesa la lealtad institucional, sólo hacer oposición al Gobierno de España desde las instituciones, que las utilizan como suyas, como propiedad del Partido Popular", ha agregado Salas.

Por otro lado, el subdelegado ha subrayado que "el Gobierno de España va a seguir trabajando y colaborando con el resto de administraciones de manera leal y por el bien de los ciudadanos, como hemos hecho en la dana o en las lluvias anteriores que han azotado la provincia de Málaga y como lo haremos siempre" para "mejorar aspectos esenciales también como la Vivienda, la Sanidad, la Educación, el Medio Ambiente... poniendo en marcha programas y actuaciones para dar mejor servicio a los ciudadanos".