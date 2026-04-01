El subdelegado destaca "éxito" de la Semana Santa de Málaga y valora que transcurra con normalidad

El subdelgado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. - SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este miércoles "el éxito" de la Semana Santa en la ciudad y ha valorado, además, que esté transcurriendo sin incidentes y con normalidad.

Salas, en declaraciones a los periodistas, ha valorado que "en principio, hasta ahora la Semana Santa está siendo muy exitosa en la ciudad de Málaga" y se ha referido a la seguridad y a la afluencia de visitantes.

Así, ha señalado que "hasta ahora no había ningún incidente destacable". Por tanto, ha valorado que "el despliegue de Policía que tenemos y de Guardia Civil en la ciudad de Málaga y en la provincia está dando sus frutos".

"Esperemos que todo sea así porque de lo que se trata es que todos los ciudadanos que vengan a la Semana Santa vivan una Semana Santa tranquila y de seguridad y que lo destacable sean los desfiles profesionales y que no haya ningún incidente", ha añadido.

De igual modo, ha incidido en que "hasta ahora, afortunadamente, no había ningún incidente destacable", agradeciendo a los 1.665 policías nacionales, que están haciendo servicio a lo largo de toda la semana, y a los 200 guardias civiles, "su esfuerzo y su trabajo", que "hace que vivamos una Semana Santa con normalidad".

En relación con la afluencia de público y de visitantes, Salas ha destacado que "la Semana Santa está llena de gente, está llena de público y los pronósticos agoreros que hizo el consejero de Turismo, Arturo Bernal, que llegó a decir que la Semana Santa de Málaga estaba perdida, incluso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, cogiendo un bulo lanzado por no sé quién, que decía que íbamos a tener pérdida de 1.300 millones de euros, pues se está viendo hasta ahora que no es así".

"La ciudad de Málaga está llena, los restaurantes están llenos, los hoteles están llenos y hay una afluencia de público como nunca, estamos teniendo una Semana Santa de éxito", ha señalado Salas, que ha agregado que "afortunadamente, no se están cumpliendo esos pronósticos agoreros que decía la Junta de Andalucía y se está cumpliendo precisamente lo que decíamos desde el Gobierno de España, que la afectación al turismo va a ser mínima o nula, como se está demostrando", ha concluido.