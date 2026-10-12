El subdelegado destaca la vocación de servicio de la Guardia Civil y su papel "esencial" en la seguridad de Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, preside el acto central de conmemoración del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, celebrado en Archidona - SUBDELEGACIÓN

ARCHIDONA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este lunes, durante la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, "la vocación de servicio de los hombres y mujeres del Cuerpo y su contribución fundamental a la seguridad y la convivencia en la provincia".

En el acto celebrado en Archidona (Málaga), el subdelegado del Gobierno ha puesto de relieve la estrecha relación histórica entre el municipio y la Guardia Civil y ha agradecido al Ayuntamiento, a su alcalde y a toda la ciudadanía la acogida dispensada al cuerpo y su colaboración en el programa de actividades desarrollado durante las últimas semanas.

En concreto, se trata de una programación que ha culminado este lunes con el acto central del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en Archidona presidido por el subdelegado del Gobierno, junto al coronel jefe de la Comandancia de Málaga, Roberto Blanes, y el alcalde de Archidona, Manuel Almohalla.

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha recordado que "los más de 2.300 hombres y mujeres de la Guardia Civil en Málaga mantiene plenamente vigente, más de 180 años después de su fundación, la misión que inspira su trayectoria: proteger, servir y auxiliar".

Al respecto, Salas ha reivindicado "el espíritu de la Cartilla del Guardia Civil y su mandato de prestar ayuda a quienes atraviesan situaciones de dificultad", destacando que "la seguridad pública no consiste únicamente en perseguir el delito, sino también en prevenirlo, acompañar a las personas, generar confianza y ofrecer respuestas cuando más se necesitan".

"Una vocación que se manifiesta en actuaciones tan diversas como la atención a las víctimas de accidentes, los rescates, la búsqueda de personas desaparecidas, la protección de las víctimas de violencia de género, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado o la investigación de delitos y estafas", ha agregado.

"UNA LABOR ESENCIAL PARA LA PROVINCIA DE MÁLAGA" De igual modo, Salas ha subrayado la "importancia de la Guardia Civil en una provincia con una intensa actividad económica y turística, un litoral estratégico y una extensa realidad rural, con numerosos municipios y núcleos de población en los que su presencia resulta esencial".

También ha reconocido expresamente el trabajo de las distintas especialidades del Cuerpo, desde "Seguridad Ciudadana, Tráfico y Policía Judicial hasta Información, Montaña, Cinología y Desactivación de Explosivos, sin olvidar los profesionales que trabajan en la lucha contra la ciberdelincuencia".

El subdelegado del Gobierno ha incidido en que, "aunque evolucionan las amenazas y cambian los métodos empleados por los delincuentes, permanece inalterable la obligación de proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de las leyes y de la Constitución".

Así, Salas ha resaltado "el papel" de la Guardia Civil como "garante de los derechos y libertades de la ciudadanía y del libre ejercicio de los valores democráticos, al servicio de la sociedad y bajo la supervisión del poder civil y judicial".

RECONOCIMIENTO A LOS AGENTES Y SUS FAMILIAS

Por otro lado, ha trasladado su agradecimiento a todos los guardias civiles de Málaga, tanto a quienes han participado en el acto como a quienes han tenido que continuar prestando servicio, así como a los agentes en activo, los recién incorporados y quienes ya disfrutan de su jubilación.

También ha dedicado una mención especial a sus familias, "que comparten las ausencias, los horarios difíciles, la incertidumbre y la preocupación que acompañan en muchas ocasiones al servicio".

"Detrás de cada uniforme hay una persona; detrás de cada servicio, una familia; y detrás de cada sacrificio, una sociedad que tiene una deuda permanente de gratitud", ha destacado Salas.

La celebración ha servido igualmente para recordar a los guardias civiles que han perdido la vida en acto de servicio. El subdelegado del Gobierno ha evocado especialmente a Germán y Jerónimo, este último malagueño y vinculado a Villanueva del Rosario, ambos integrantes del Servicio Marítimo de Huelva, "cuyo recuerdo, ha afirmado, permanecerá siempre en la memoria colectiva".

Por último, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha expresado su deseo de que la Guardia Civil "continúe avanzando hacia una institución cada vez más preparada, cercana, moderna y mejor equipada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo".

La intervención ha concluido con un reconocimiento al vínculo que une a la Guardia Civil con la sociedad a la que sirve y con el compromiso de seguir trabajando conjuntamente desde las instituciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la ciudadanía "para construir una provincia de Málaga más segura, más libre y más solidaria".