Subdelegado dice que todas las hipótesis están abiertas en crimen de Mijas y no se descarta violencia de género

Vivienda de la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas donde se investigan las muertes de dos personas en un incendio. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido este jueves en que todas las hipótesis están abiertas y no se descarta, por tanto, la violencia de género en relación con el doble crimen ocurrido este pasado miércoles en la localidad malagueña de Mijas, donde dos mujeres, madre e hija, fueron encontradas fallecidas con heridas de arma blanca en una vivienda incendiada.

Salas, tras ser cuestionado por los periodistas, ha reiterado que "todas las hipótesis están abiertas", por lo que ha insistido en no desvelar más detalles del operativo; pero "a buen seguro de que con la profesionalidad de la Guardia Civil llegaremos a éxito como suele ocurrir en estos casos".

Cuestionado, en concreto, sobre si la principal hipótesis en la que se está trabajando es la violencia de género, ha sostenido que "se trabaja en todas las hipótesis y una de ellas, evidentemente, es la violencia de género, como no puede ser de otra manera en caso de muerte violenta de una mujer, en la cual, desgraciadamente, muchas de ellas nos llevan a ese camino". "Evidentemente no se puede descartar, es una de las hipótesis que está en la investigación", ha añadido.

En relación con la posibilidad de que pudiera tratarse de un robo, Salas ha vuelto a insistir en que "todas la hipótesis están abiertas, se sigue trabajando en ello y creo que en poco tiempo podremos responder a esas preguntas".

Asimismo, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha condenado el doble "asesinato terrible que hemos vivido en el municipio Mijas", que "sobrecoge a cualquier persona".

Por último, el subdelegado ha mostrado "máximo respeto" al trabajo de la Guardia Civil, "que está en ello, está en plena investigación y estoy seguro que después de esa investigación dará su fruto".

"Ahora mismo con las víctimas se ha acabado la autopsia, se está a la espera del informe toxicológico para determinar las causas de la muerte y todas las vías, todas las hipótesis, están abiertas y se sigue investigando", ha abundado.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar sobre las 02,15 horas del pasado miércoles. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos confirmaron al 112 que dos personas resultaron fallecidas en el incendio.

Las dos mujeres, madre e hija, de unos 60 y 30 años, presentan heridas por arma blanca. Ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén, aunque la investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido, por lo que no se descarta ninguna hipótesis.