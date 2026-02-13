Subdelegado en Málaga dice que Gobierno "ya evalúa" y "actuará como ha venido haciendo" ante los daños en el litoral

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, durante una reciente visita a Benaoján. - X SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que el Ejecutivo "ya está evaluando" la situación en el litoral de la provincia y que "actuará, como ha venido haciendo en los últimos años" ante situaciones de fuerte oleaje o temporales, en las zonas en las que sea necesario.

En este sentido ha informado el representante del Gobierno en la provincia después de que este pasado jueves, el Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, le pidiera al Ejecutivo Central que "reaccione" y que "abandone el bloqueo y la desidia en la que lleva siete años instalado en cuanto a la inversión y mantenimiento de las playas de la provincia".

El subdelegado considera que el PP "sobreactúa e hiperventila como ya estamos acostumbrados", esta vez en materia de playas. Y añade que el principal problema que ha causado la última borrasca en el litoral malagueño "ha sido el aporte de sedimentos de los ríos y arroyos a las playas por las crecidas de estos, que han depositado cañas y suciedad".

"Hay que recordarle a los alcaldes del PP que la limpieza de playas es competencia de los ayuntamientos, así como la limpieza de los cauces de ríos y arroyos a su paso por núcleos urbanos. En los tramos no urbanos es competencia de la Junta de Andalucía", ha expuesto Javier Salas.

COSTAS ANALIZA LA SITUACIÓN EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS

Salas aclara que lo que sí compete al Gobierno de España es el perfil de las playas y su dinámica frente a los alcances, en estos últimos días eminentemente de poniente. Y al respecto explica que los técnicos de la Demarcación de Costas están analizando las afecciones y a falta de un diagnóstico definitivo (porque aún hay fuerte oleaje durante este viernes), "nos trasladan que la mayor parte del litoral de la provincia ha resistido bien el oleaje de poniente".

En este marco, el subdelegado precisa que sí se han registrado afecciones en puntos concretos del litoral: "El Gobierno actuará, como ha venido haciendo en los últimos años ante situaciones de fuerte oleaje o temporales, en las zonas en las que sea necesario y que se están evaluando".

En cuanto a la estabilización del litoral, Salas considera que "el PP tiene mucho que callar en este asunto"; y al respecto detalla que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha multiplicado por cuatro la inversión ejecutada en estabilización en Málaga respecto al Gobierno del PP", y señala a que se está ejecutando la estabilización de Santa Ana-Malapesquera en Benalmádena con 1,2 millones de euros.

A esto le suma que está a punto de iniciarse la obra de estabilización de Baños del Carmen en Málaga capital, con seis millones de inversión, "y ya hemos realizado las Declaraciones de Impacto Ambiental para la estabilización en Marbella y San Pedro de Alcántara con 15 millones de euros de inversión pendiente de actualización de precios, cuyas obras se licitarán próximamente".

Salas también detalla que el Ejecutivo central también ha impulsado en la provincia el proyecto de estabilización de la playa de Ferrara en el municipio axárquico de Torrox con 6,5 millones de euros "que ahora está en su fase de análisis ambiental".

"Todos estos proyectos que ahora ven la luz con este Gobierno fueron abandonados por el Gobierno del PP. El plan de estabilización del Gobierno de España está dando frutos, mientras que la estabilización de nuestras playas se queda en un cajón cuando gobierna el PP", ha expuesto Javier Salas.

El subdelegado también alude a que el actual Gobierno central ha incluido un nuevo proyecto de estabilización en la planificación, que es el de la playa de La Cala de Mijas con una inversión prevista de 2,2 millones de euros.

Y, en cuanto a mantenimiento, destaca que el Gobierno "viene haciendo un esfuerzo importante en la mejora de los perfiles de las playas del litoral malagueño". Así, apunta a que en el año pasado, 2025, se ejecutó el mayor contrato de mantenimiento y mejora de playas de la historia en Málaga con 2,1 millones de euros a través de fondos Next Generation del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia "que ha posibilitado que las playas estén teniendo mayor resistencia frente a episodios de fuerte oleaje como el de los últimos días".

"Además, como consecuencia de la incidencia de temporales, el Gobierno de España ha destinado 4,5 millones de euros en los años 2022, 2023 y 2024 a obras de emergencia en el litoral como consecuencia de los temporales", concluye.