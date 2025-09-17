Subdelegado en Málaga dice que se investiga si la desaparición de un adolescente en Rincón de la Victoria es voluntaria

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha confirmado la investigación por parte de la Guardia Civil de la desaparición de un adolescente de 14 años en Rincón de la Victoria, y ha dicho que esta se centra en saber si esta "ha sido voluntaria o no", y ha mostrado su confianza en tener noticias pronto sobre este caso.

"Se están investigando todos los aspectos que se investigan cada vez que hay una desaparición, tanto cámaras, testigos, entorno familiar. Y si está determinando si ha sido una desaparición voluntaria o no", ha explicado Salas tras ser preguntado por los periodistas en un acto en la capital.

"Yo creo que en breve tendremos noticias al respecto", ha dicho Salas tras confirmar que la Guardia Civil es el cuerpo que se está haciendo cargo de la investigación.

Marc Ian, de 14 años, desapareció el pasado lunes, 15 de septiembre, por la mañana cuando no acudió a clases a su instituto, a apenas 500 metros de su vivienda en Rincón de la Victoria (Málaga). Salió de casa con una mochila en la que llevó varios pantalones, un pack de zumos y un cojín, e incluso pidió a su abuela varios bocadillos para llevar.

En cuanto al menor, se trata de una adolescente de 14 años de rasgos latinos (su familia directa procede de Ecuador), mide 1,69, tiene ojos y pelo oscuro, y cuando desapareció vestía jersey blanco con capucha, pantalón gris oscuro con bolsillos laterales y botines Nike blancos y azules, además de reloj negro.