Subdelegado en Málaga dice a PP que cifras de pérdidas por "45 minutos más de AVE" a Madrid son "poco serias y frívolas"

Imágenes de los trabajos que se están llevando a cabo en la vía de Alta Velocidad que une Málaga con Madrid, tras la caída de un muro de contención de cinco metros a la altura del municipio malagueño de Álora. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha manifestado este viernes al PP que "las cifras ante las perdidas por los 45 minutos aproximadamente más del AVE a Madrid son poco serias y frívolas" y ha incidido en que "no es suspensión" del servicio ferroviario, que se mantiene por Renfe, aunque con trasbordo por carretera entre la capital malagueña y Antequera.

"Si mis alumnos --es profesor de Formación Profesional-- en un problema dan como resultado 190, otro 110, otro 255, otro 300, es evidente que se equivocan. Las cifras ante las perdidas por los 45 minutos (aprox) más del AVE a Madrid (que no suspensión) son poco serias y frívolas señores del PP", ha dicho en un mensaje en su cuenta de X, consultado por Europa Press.

Al respecto, ha añadido que desde la Junta "no hicieron esas cuentas ni exigencias cuando tuvieron unos nueve meses la carretera de Marbella a Ronda cortada, donde no había transporte alternativo ni trabajaban 24 horas". "Menos mal que no están en el Gobierno. Esa es la verdad señores consejeros", ha finalizado el subdelegado.

Salas ha respondido así a las manifestaciones de los consejeros de Turismo y de Economía, Arturo Bernal y Carolina España, quienes lamentaron el "maltrato absoluto y total" a Málaga por el problema en la conexión directa con Madrid a través de alta velocidad y le instaron a pedir perdón al sector turístico por decir que las cifras de caída económica son "de barra de bar".

Cabe recordar que la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Málaga y Madrid ha presentado problemas desde el accidente de Adamuz (Córdoba) y después por el tren de borrascas, que produjo incidencias en la vía a la altura de la localidad de Álora. Actualmente, se mantiene el servicio por parte de Renfe pero con un trasbordo por carretera entre Málaga y Antequera.