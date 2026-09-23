El subdelegado en Málaga dice que todo apunta a un ajuste de cuentas "entre bandas de narcos" en el último tiroteo

Archivo - El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que todo apunta a "un ajuste de cuentas entre bandas de narcos" en la investigación del último tiroteo ocurrido en Málaga capital este pasado miércoles.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas al ser cuestionado en el acto de la toma de posesión del nuevo comisario jefe provincial de la Policía Nacional en la provincia, Roberto Rodríguez.

Salas ha señalado que la investigación está abierta y ha incidido en que "se están estudiando y esclareciendo los hechos para determinar qué personas responsables que ocasionaron este terrible asunto".

Según ha explicado, una persona "recibió una herida de bala, fue trasladada inmediatamente al hospital; en principio se temía por su vida, pero luego afortunadamente no fue así".

Respecto al primer tiroteo, del pasado viernes, en el que resultó muerto un joven de 20 años por error, Salas se ha solidarizado con la familia del joven, ya que la víctima "desgraciadamente fue confundido por los asesinos, en un hecho lamentable, terrible y muy cruel".

En este sentido, el subdelegado ha señalado que la Policía Nacional actuó de "forma rápida y muy efectiva, como siempre hace en Málaga" y logró la detención de tres personas, que ingresaron en prisión provisional por estos hechos.