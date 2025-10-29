El subdelegado en Málaga tacha de "demagógicas" las manifestaciones del PP pidiendo su dimisión por la movilidad

Archivo - El Subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha tachado de "demagógicas, populistas y que no cumplen el más mínimo raciocinio" las manifestaciones del PP en las que pedían su dimisión por, ha recordado, "decir que un gran proyecto de infraestructuras en la provincia puede tardar diez años en construirse, algo que todo el mundo con un mínimo de conocimiento sabe".

"Con ese baremo, el PP de Málaga debería pedirle la dimisión al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por engañar a los malagueños al prometerles en campaña electoral que el metro al PTA estaría hecho en 2021 y no ha movido ni un papel", ha apuntado Salas en una nota de audio.

Al respecto, ha indicado que "no sólo no ha movido ni un papel sino que, después de llevar siete años gobernando, Moreno no sabrá hasta 2027 qué nueva línea de metro hará". "No ha propuesto ni previsto ni un centímetro de metro adicional en nuestra provincia, como por ejemplo el metro a Rincón de la Victoria; se ha limitado a vivir de la planificación que le dejó el gobierno socialista en la Junta de Andalucía", ha incidido.

Asimismo, ha recordado que también prometió una autovía a Ronda "y después de siete años gobernando no ha ejecutado ni un solo centímetro". "Tampoco ha desdoblado Moreno Bonilla ni un centímetro de las carreteras que son de su competencia", ha añadido.

También le ha recordado que la A-357, que une la comarca del Valle del Guadalhorce con Málaga, y la A-355, que une Guadalhorce con la Costa del Sol Occidental, "sufren atascos kilométricos cada día, y no son las únicas".

"Las soluciones de movilidad a corto plazo pasan por tener un transporte metropolitano que sirva a las necesidades de los ciudadanos que se mueven cada día, no en tener como tiene la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla una concesión de este servicio caducada y sin haber promovido ni una sola mejora en estos últimos años", ha dicho.

Salas ha insistido en que con ese baremo "también deberían dimitir los alcaldes y alcaldesas de los grandes municipios de Málaga, todos del PP, que a día de hoy no tienen ni un solo aparcamiento disuasorio conectados con lanzaderas de transporte público que permita una óptima organización de los importantes flujos de vehículos que circulan por nuestra provincia cada día".

"El PP también debería pedir la dimisión de estos alcaldes por no haber actuado en ni un solo centímetro de la red municipal viaria que es la que tiene que absorber estos flujos de vehículos una vez que entran en los núcleos de población. De nada sirve poner más carriles de autovía o enlaces más grandes si la red viaria municipal es deficitaria y no es acorde a las necesidades", ha considerado.

El subdelegado se ha preguntado "¿en qué han estado pensando los alcaldes y alcaldesas del PP durante todos estos años? El embudo, por tanto, está en la capacidad de la red viaria municipal, entre otras cuestiones" y ha añadido que la movilidad "no sólo afecta a la Costa del Sol".

"Quienes tanto se llenan la boca con la lucha contra la despoblación, como el presidente de la Diputación --Francisco Salado--, deberían dimitir también según este baremo por el lamentable estado en el que está la red provincial de carreteras, que cada año recibe menos inversión ejecutada para su mejora y mantenimiento", ha finalizado.