Los efectivos de Benahavís trabajarán con maquinaria pesada por la noche para proteger a la población

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). - EMA 112

La reapertura de la A-7175 permite el regreso de los vecinos que se encontraban fuera del municipio, aunque Montemayor sigue evacuada

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 14(EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que los efectivos desplegados en Benahavís continuarán trabajando durante la noche por tierra y con maquinaria pesada para proteger a la población, al tiempo que ha avanzado que los vecinos que se encontraban fuera del municipio podrán regresar a sus casas.

"La evolución ya nos permite confiar y desear que el trabajo de esta noche nos permita ir avanzando en la mejora del incendio", ha explicado Sanz en declaraciones remitidas a los medios tras celebrar el Comité Asesor del Plan de Emergencia para definir, junto a la dirección de extinción y todos los operativos, la "estrategia de ataque" nocturna ante el incendio forestal declarado este domingo en el paraje Ermita del Rosario y elevado a situación operativa 1, fase de emergencia, del Plan Infoca.

Para ello contarán con 212 efectivos de los diferentes operativos que realizarán labores terrestres. En concreto, serán 26 grupos de especialistas con siete Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), 14 autobombas y tres maquinarias pesadas que tratarán de frenar el avance de la cabeza del incendio para que "mañana inmediatamente a primera hora los medios aéreos puedan intervenir cuanto antes".

El consejero también ha destacado una mejoría en las condiciones climáticas, con viento nordeste y con una velocidad de 12-14 kilómetros por hora, así como unas condiciones de humedad "muy superiores que pueden llegar al 70 y el 80 por ciento".

"La estrategia durante la noche va a diseñarse con el objetivo de seguir protegiendo a la población. Para ello, la maquinaria pesada va a hacer un trabajo principalmente de protección de la zona del pueblo, tanto de Benahavís y de las urbanizaciones", ha informado.

De hecho, ha celebrado que el incendio ha evolucionado favorable durante la tarde ha permitido reabrir la carretera A-7175 y que los vecinos que se encontraban fuera del municipio hayan podido regresar a sus hogares, si bien la urbanización de Montemayor sigue evacuada y el casco urbano de Benahavís y los diseminados están confinados.

En total, permanecen desalojados 50 vecinos de Montemayor por el incendio, que por el momento deja tres heridos: un hombre con quemaduras, otro por inhalación leve de humo y un bombero del Infoca con una fractura de muñeca.