El Sueldazo de la ONCE reparte más de 1,8 millones de euros en Fuengirola (Málaga)

Manuel González, vendedor de la ONCE - ONCE

FUENGIROLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo ha volcado toda su fortuna en Fuengirola (Málaga) donde se ha vendido su mayor premio, la serie agraciada con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suma un premio de 1,5 millones de euros, más otros 16 cupones agraciados con 20.000 euros cada uno, que suman otros 320.000 euros. En total, 1.820.000 euros en premios mayores.

La suerte la ha dado Manuel González, vendedor de la ONCE desde el pasado mes de diciembre, en la avenida Santa Amalia junto a la Mezquita Central de la localidad de la Costa del Sol. "Mientras España ganaba el Mundial empezaron las llamadas y ya no pude ver el partido", cuenta feliz por haberse perdido esos últimos minutos de gloria del equipo de Luis Lafuente por una razón de tanto peso y tanta fortuna.

"Cuando entras a trabajar en la ONCE lo que quieres es dar algún premio y cuando ese día llega sientes una sensación rara, porque sin haberte tocado a ti, parece que te ha tocado", ha explicado. "Es la alegría de saber que has alegrado a muchas familias. Esto ha sido como un gol del Mundial, una noche redonda", ha apuntado.

Antes de entrar en la ONCE, Manuel se dedicaba a la canción flamenca pero un problema de corazón desvió su carrera hacia una actividad bien distinta. "La ONCE me ha dado una vuelta total, estoy muy, muy, muy contento con la gente. Me lo paso bien trabajando, es lo que más me gusta, el trato con la gente, eso ha sido lo mío y encima poder dar premios", dice tras una noche de emociones compartidas.

El sorteo de la ONCE de este domingo, que estaba dedicado a los 20 años del Programa Ágora de la Fundación ONCE América Latina, ha dejado otro Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en la playa de La Antilla, en la costa onubense. El resto de los premios se han ido hasta Canarias, Cataluña y el País Vasco.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este martes, 21 de julio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 59 millones de euros. Y para el próximo 15 de agosto, el Extra de Verano de la ONCE sortea un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.