Susana Carillo y Teresa Porras, números dos y tres de la candidatura del PP a la Alcaldía de Málaga

Publicado 17/04/2019 15:26:22 CET

Elías Bendodo: "En la lista está el relevo de Paco de la Torre, que es Paco de la Torre"

MÁLAGA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga y candidato 'popular' a la reelección, Francisco de la Torre, estará acompañado en el número dos de su candidatura a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo por Susana Carillo Aparicio, que dirigió el proyecto Smart City Málaga de Endesa y que irá como independiente, y a la que el propio regidor ha definido como "un valor seguro y sólido". La número tres será la actual concejala Teresa Porras y como incorporaciones, entre otros, el senador Avelino Barrionuevo y el vicepresidente de la Diputación Jacobo Florido.

En las pasadas elecciones municipales de 2015 el número 2 de Francisco de la Torre fue el presidente del PP de Málaga, actual consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, con quien precisamente ha anunciado el resto de nombres que acompañarán al candidato.

De la Torre ha incidido en rueda de prensa en que se trata de una candidatura, que ha calificado de "equipo formidable" y "potente", cuya vocación es sacar un número amplio de concejales, siendo el reto la mayoría absoluta para "estar libre de tentaciones de algunos grupos de tomar una posición por fastidiar al equipo de gobierno". "Queremos garantizar que todo lo que se hace es para servir al bien común e interés de la ciudades y no estrategias partidistas", ha enfatizado.

Por ello, ha incidido en que "hemos abordado la elaboración de esta candidatura en términos de ofrecer lo mejor a la ciudad", precisando que es "para seguir transformando y avanzando" para "situarla en las mejores cotas en todos los objetivos y estrategias que la ciudad tiene".

Por ello, ha asegurado que se siente "muy orgulloso" de encabezar una lista donde "hay personas de un relieve profesional tan extraordinario", siendo "una satisfacción" el estar con ellos.

CANDIDATURA

De los actuales ediles, no repiten la responsable de Turismo, María del Mar Martín Rojo, de la que ha dicho, volverá a la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) para "desde la experiencia municipal que tiene, trabajar juntos en la promoción empresarial de la ciudad, la captación de inversiones"; Mario Cortés --número tres por el PP de Málaga al Congreso de los Diputados-- y concejal de Nuevas Tecnologías y cuya baja ha relacionado con la incorporación de la ingeniera Susana Carillo; y Elvira Maeso, edil de Movilidad.

En la candidatura de los 'populares' hay 16 mujeres y 15 hombres. Del total de la lista, hay nueve personas independientes, ha precisado el regidor, afirmando que esto "enriquece la lista y nos da una sensación real de apertura a la sociedad con profesionales de prestigio que pueden aportar mucho y bien a la labor de gobierno en la ciudad y de conexión y participación con sectores de la sociedad civil malagueña". "Es una demostración de la visión abierta que desde el PP y desde la lista de Málaga hemos querido hacer de cara a estas elecciones".

Así, de número dos, aunque el alcalde había propuesto a su homólogo en el municipio malagueño de Estepona y candidato a la reelección, José María García Urbano, irá Susana Carillo, de la que ha dicho, además, tiene "una formación y preparación en sus temas difícil de encontrar en otra persona dentro de Málaga, Andalucía y España; es liderazgo a nivel nacional y con proyección internacional".

Para el regidor, la aportación de Carillo es "muy importante y su presencia le da un peso formidable a la candidatura", admitiendo que habló con ella personalmente y que Bendodo, cuando conoció el nombre, "se ha quedado muy bien impresionado".

"No es que estuviera previsto de 2 García Urbano y de 3 Carillo y pase a 2, es que se ha configurado una lista con una vocación de ser importante y de peso", ha precisado el alcalde tras ser cuestionado, remarcando que "esta lista tiene solidez propia y no es como consecuencia de que no estuviera tal o cuál persona".

La número tres es la actual concejala de Servicios Operativos y Fiestas, además de responsable de Limasa, Teresa Porras, --que iba en las elecciones de 2015 en el seis-- confirmándose así, junto con Francisco Pomares --que va de número siete, igual que en la anterior-- su incorporación en la misma estando ambos pendientes de declarar como investigados por el caso de las supuestas injerencias en los expedientes de Urbanismo.

En este punto, y tras ser cuestionado por si hiciera falta para formar gobierno el apoyo de Ciudadanos, que dio por roto el pacto de investidura por el hecho de no dimitir estos ediles tras el caso de Urbanismo, De la Torre ha reiterado que el pacto que se firmó para gobernar Andalucía "deja claro cuáles son las condiciones".

Por otro lado, Carlos Conde, el portavoz municipal del PP, irá de número cuatro ascendiendo desde el número 13 que iba en 2015; seguido de la concejala Elisa de Pérez de Siles y como número independiente en el número seis irá María Rosa Sánchez Jiménez, experta en Comunicación y Marketing y actualmente responsable de la puesta en marcha y ejecución de un proyecto de comercio electrónico en la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y de la que De la Torre ha dicho es "una profesional que nos puede dar un gran juego en esa promoción tanto turística como empresarial".

Raúl López Maldonado, gerente de Smassa y exconcejal, será número ocho; Gemma del Corral, concejala de Cultura será la nueve; seguida de Avelino Barrionuevo y Jacobo Florido, diez y once respectivamente. El actual concejal de Medio Ambiente, José del Río, ocupa el puesto número 12; seguido de Ruth Sarabia, vicesecretaria de Acción Social del PP malagueño; el edil Luis Verde, la presidenta de NNGG en Málaga, Dolores Caetano y la también concejala Mar Torres.

En el puesto 17 irá Francisco Cantos. Los puestos 18 y 19 son ocupados por las independientes María Paz Flores y Victoria Marín; mientras que el número 20 lo ocupa Francisco Olmedo. Del número 21 al 25 se sitúan cinco independientes: Teresa Retamero, Juan Manuel Molina, María José Gil, Fernando Recio y Miguel Leiva. En el puesto 26, Pedro Cabrera; en el 27, Mercedes España; en el 28, Juana Isabel Vera; y en el 29, Julia Ortega. Cierran la candidatura dos deportistas malagueños Borja Vivas y Carolina Navarro.

BENDODO: DE LA TORRE "ES EL MEJOR ALCALDE DE LA HISTORIA" DE MÁLAGA

Por su parte, el presidente de los 'populares' malagueños ha recordado que es la cuarta vez que tanto De la Torre como él "nos sentamos" para elaborar conjuntamente la candidatura. "Hasta ahora hemos acertado porque todas esas candidaturas que hemos elaborado se han convertido en candidaturas de gobierno", ha destacado.

Es más, ha dicho, tras recordar que la ciudad de 1995 no tiene nada que ver con la de 2019, que "tenemos ante nosotros al mejor alcalde de la historia de la ciudad", en referencia a De la Torre, añadiendo que "es un lujo que vuelva a optar a ser el candidato".

Ha destacado, además, que la elaboración de la candidatura ha sido "como siempre, de entendimiento", mostrándose "satisfecho" como presidente provincial: "Creo que es una candidatura ganadora, que va a gobernar la ciudad de Málaga con Francisco de la Torre al frente los próximos cuatro años".

Cuestionado, en concreto, por el relevo de Francisco de la Torre y si preocupa al partido, Bendodo ha incidido en que "si leen bien en la lista está el relevo de Paco de la Torre, que es Paco de la Torre". "Que quede claro, los cuatro años y más allá, sin ninguna duda y está hablado así", ha subrayado.

De la Torre, por su parte, ha mostrado el compromiso "de ganarlas, de estar cuatro años, claramente, los cuatro años completos. Compromiso para los cuatro años, luego ya veremos".