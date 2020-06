Susana Díaz critica el "manoseo" de la figura de Felipe González por quienes "lo persiguieron por tierra, mar y aire"

Censura que Moreno "pierda los papeles" y la "insulte" calificando de "ruin" su actitud

MÁLAGA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este jueves que se quiera "manosear la figura" del expresidente del Gobierno Felipe González "en los últimos días" por parte de quienes "lo persiguieron por tierra, mar y aire" en el pasado.

Es algo que "no tiene nombre", según ha sentenciado la dirigente socialista en una entrevista con el diario SUR, retransmitida por la web del periódico y seguida por Europa Press, en la que ha reprochado que ahora se quiera pasar, por parte de "los cachorros de Aznar", del "Váyase, señor González" al "Vuelva, señor González", algo "incalificable", según ha opinado.

Tras insistir en condenar "la persecución, en algunos casos rozando lo inmoral" que, en su opinión, se cometió contra González, Susana Díaz ha defendido que ya "no puede cuestionar nadie" la figura del expresidente socialista, porque "es el padre del Estado del bienestar del que disfrutamos". "Lideró un cambio de época, de modelo de país y de la democracia española", ha añadido.

De igual modo, preguntada sobre la monarquía, Susana Díaz se ha reivindicado como "constitucionalista convencida", y al respecto ha recordado que la Carta Magna recoge "la figura del Jefe del Estado", y "las Cortes tienen que respetar lo que es la Constitución, que reconoce la monarquía parlamentaria que tenemos y cuáles son sus atribuciones y cuáles no", según ha añadido. En esa línea, ha apuntado también que "no le gustan" comportamientos como los de las caceroladas contra el Rey que se llegaron a celebrar durante el estado de alarma.

CON IGLESIAS "HABRÁ COSAS QUE COMPARTA Y OTRAS QUE NO"

De igual modo, sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha comentado que "tiene unas responsabilidades como vicepresidente del Gobierno que tiene que ejercer, y habrá cosas que comparta y otras que no" con él.

De hecho, ha apuntado que "no me gustó la actitud" que se vio en el "rifirrafe" que el propio Iglesias mantuvo con el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en la comisión de reconstrucción, y en esa línea ha indicado que ha escuchado en este tiempo "barbaridades" en la Cámara baja que a ella le han llevado a echarse "las manos a la cabeza".

Susana Díaz también ha subrayado que "hay fuerzas políticas con las que no me siento cómoda ni comparto modelo de país", y en concreto ha citado a Bildu y a Vox como ejemplos de dos partidos con los que no comparte "absolutamente nada".

Ha sostenido que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs "ha tenido una suerte" con la oposición del PSOE-A, ya que el socialista es "un partido de gobierno" que no ha querido tener en el Parlamento autonómico la "actitud" del líder del PP, Pablo Casado, hacia el Gobierno central en el Congreso de los Diputados.

POR UNA "DESESCALADA VERBAL" EN LA POLÍTICA

Sin embargo, ha apostillado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no ha aprovechado" esa actitud "colaborativa" del PSOE-A, e incluso ha recurrido al "insulto" contra ella misma como líder de la oposición al calificar de "ruin" su actitud.

"No es normal" que el presidente de la Junta "pierda los papeles de esa manera e insulte a la líder de la oposición", ha manifestado la dirigente socialista, que ha señalado que "debería haber una desescalada verbal en la política" española actual y "todo el mundo debe bajar un poquito el tono".

Además, ha defendido que, durante una pandemia como la actual hay que actuar como en un incendio, es decir, "primero se intenta apagar y luego se analizan las causas de por qué" se ha producido, y en esta crisis ha echado "en falta" en la derecha española "una actitud" como la que ha protagonizado la de Portugal, porque "no puedes intentar utilizar el virus para ir contra el Gobierno".

Sobre la labor del Ejecutivo central en la crisis del coronavirus, ha defendido que, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis financiera de 2008, cuando "hubo un rescate financiero y la gente lo pasó muy mal", ahora por parte del Gobierno se "ha rescatado a las familias y a las personas", por lo que "ha hecho lo que tenía que hacer en un momento muy complicado".

"DESCOORDINACIÓN" ENTRE CS NACIONAL Y ANDALUZ

También ha valorado el "cambio de actitud" que aprecia a nivel nacional en Ciudadanos (Cs) con el nuevo liderazgo de Inés Arrimadas, de quien ha vuelto a aplaudir su acto de "generosidad" al apoyar las prórrogas del estado de alarma solicitadas por el Gobierno central, porque "le venía bien a España", y ha comentado que la "actitud" del partido naranja en Andalucía "no es la misma" que la que mantiene la formación a nivel nacional.

"Se tendrán que poner de acuerdo", ha comentado antes de opinar que hay "cierta descoordinación entre la actitud de diálogo de Ciudadanos a nivel nacional y la de seguidismo del PP" que, en su opinión, está teniendo el líder del partido en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

Susana Díaz ha insistido también en criticar la "deriva final" del expresidente de Cs Albert Rivera, que "decidió entregar a un partido que nació como partido liberal y europeísta" sumándose a la "foto de Colón", que "ha traído otra vez los bloques y los bandos" a la política española, y ha comentado que le "sorprendió" esa actitud del líder naranja porque ella "le tenía bastante afecto".

"NO TOCA HABLAR DE MÍ"

Preguntada sobre su futuro político en Andalucía, Susana Díaz ha comentado que ya en su momento manifestó su "voluntad" de aspirar a seguir liderando el PSOE-A y a repetir como candidata a la Junta, pero cree que "ahora no toca hablar de mí", habida cuenta de la situación que se vive por la pandemia.

Ha comentado que ahora mismo se ve "ayudando desde la oposición con humildad a que Andalucía salga de esta situación", y que el congreso del PSOE-A se convocará "cuando toque", tras el federal, ya que el calendario de los procesos congresuales en el PSOE va "en cascada", si bien ha sostenido que la "prioridad" ahora mismo del líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es interna del PSOE, sino que es España, son los españoles".

También ha apuntado que, "cuando llegue el momento, todos los compañeros" del PSOE andaluz "en libertad podrán optar y presentarse" para intentar alcanzar el liderazgo del partido, y que ella se toma su etapa actual liderando la oposición en Andalucía "con humildad" y pensando que "sirve para aprender".

Por otro lado, sobre el reciente relevo en la dirección de Podemos Andalucía, donde la diputada Martina Velarde ha sido elegida para sustituir a Teresa Rodríguez como coordinadora del partido, Susana Díaz ha señalado que "no comparte las políticas de Anticapitalistas", la corriente de la que es referente la líder saliente de Podemos en la comunidad, ya que ella cree que "la economía tiene que crecer para poder repartir, generar empleo y bienestar".

Eso no significa, según ha apostillado, que no se pueda "poner de acuerdo" con Podemos "en otros elementos" en el Parlamento andaluz, como así ha ocurrido algunas veces, según ha valorado antes de recordar que ella gobernó en coalición con IU, y el suyo fue "un gobierno bueno para Andalucía en un momento complicado, pero IU no estaba en posiciones anticapitalistas", según ha remarcado.