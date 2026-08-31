Take That en Marenostrum Fuengirola (Málaga): concierto el 11 de julio de 2027 y entradas a la venta este viernes

Archivo - Imagen de archivo del grupo Take That. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola (Málaga) ha anunciado una nueva cita en la configuración de su programación para 2027. La banda británica Take That actuará el 11 de julio del próximo año en el recinto fuengiroleño, en la que es, por el momento, su única fecha confirmada en Andalucía.

La mítica 'boy band' británica, que ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo, llegará a la Costa del Sol para ofrecer uno de los conciertos más esperados de la próxima temporada. Así lo ha dado a conocer el concejal de Cultura y Grandes Eventos del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero.

"Apenas han terminado los conciertos de esta temporada en la loma del Marenostrum y ya estamos trabajando intensamente en la edición del próximo año", ha destacado Romero.

"Ya contamos con el primer 'sold out' de 2027, el concierto de Don Omar, y ahora se confirma una nueva cita de primer nivel: el próximo 11 de julio recibiremos a otro grupo legendario de la historia de la música como Take That, para alegría de sus miles de seguidores", ha señalado el edil.

El grupo compuesto por Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen continúa el legado del quinteto formado en 1989 y este lunes ha dado a conocer el nombre de su décimo disco de estudio, un trabajo que verá la luz a final de año bajo el título 'Dreamers' y que presentará ante el público andaluz el próximo 11 de julio en Marenostrum Fuengirola.

Las entradas para el concierto en Marenostrum Fuengirola estarán a la venta a partir de este viernes, 4 de septiembre, a las 10,00 horas, coincidiendo con el lanzamiento del nuevo sencillo de la banda 'Feel my love', tema que cuenta con la colaboración del cantautor irlando-estadounidense Michael Patrick Kelly.

El 2026 ha sido un año importante para Take That. En febrero se estrenó su documental de Netflix 'Take That', que inmediatamente se posicionó en el número uno de la lista de reproducciones. Además, cerraron con éxito su anterior gira y la retransmisión en directo de uno de sus conciertos se convirtió en la más vista de todos los tiempos de un artista británico.