Talent Land España 2025 cierra tres días de tecnología, creatividad e insipiración en Málaga

MÁLAGA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Talent Land España 2025 concluyó el pasado sábado 6 de diciembre después de tres jornadas de intensa actividad en el Palacio de Ferias y Congresod de Málaga (Fycma), donde miles de asistentes disfrutaron de conferencias magistrales, talleres, retos, experiencias interactivas y encuentros que consolidan a este evento como una de las grandes citas del talento, la innovación y la divulgación tecnológica en España.Continue

Durante esta edición, el evento contó con 11.115 asistentes, con 165 ponentes, 110 horas de contenido y múltiples espacios temáticos dedicados a la ciencia, la tecnología, la creatividad, los negocios y el emprendimiento. A lo largo de tres días, Málaga volvió a convertirse en un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan evolucionar profesionalmente y conectar con las tendencias que marcarán el futuro. El escenario principal fue protagonista de momentos destacados con aforos completos y una comunidad volcada en aprender e inspirarse.

Destacaron especialmente las ponencias de figuras influyentes como Iker Jiménez, Spicy4tuna (Willyrex, Euge Oller, Marc Urgell y Álvaro González), Jordi Wild, Vilma Núñez, Javier Santaolalla, Brais Moure, Josep Pedrerol, Edu Aguirre, Nate Gentile, Uri Sabat, Bjones, Pablo Gil, entre otros referentes de ciencia, comunicación, tecnología y creación de contenido digital.

Los asistentes pudieron sumergirse en conferencias, 'workshops' y actividades prácticas que abordaron desde inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos, hasta creatividad digital, liderazgo, negocios tecnológicos y nuevas oportunidades profesionales. La participación constante del público puso de manifiesto el crecimiento del ecosistema innovador en España y el impacto real de un evento que fomenta el aprendizaje, la colaboración y el desarrollo de nuevas ideas.

TALENT AWARDS 2025: LOS GANADORES QUE MARCARON ESTA EDICIÓN

Durante el evento se entregaron los Talent Awards, patrocinados por Fundación Unicaja, galardones que reconocen la labor de líderes, creadores y divulgadores; cuyo trabajo impulsa el talento y el conocimiento en distintas áreas.

Los premiados de esta edición fueron: Talent Woman para María Speaks English; Talent Award Podcaster para Jordi Wild: Talent Award Tecnología para Brais Moure; Talent Award Ciencia para Javier Santaolalla; el Talent Award Negocios lo recibió Roxanna Falasco; y el Talent Award Especial por Trayectoria fue para Iker Jiménez.

El broche final de Talent Land España 2025 fue un cierre musical protagonizado por Iker Jiménez, quien sorprendió al público pinchando en vivo por primera vez, mostrando una faceta inédita que emocionó a los asistentes. La celebración continuó con el talento emergente y consolidado de la escena electrónica con artistas como Little D y B Jones.

Desde la organización destacan en un comunicado que con esta segunda edición europea, Talent Land España reafirma su misión de ofrecer un espacio donde las ideas se construyen colaborativamente, donde la tecnología y la creatividad se encuentran y donde miles de personas pueden inspirarse para dar el siguiente paso en su trayectoria profesional.

Talent Land España ha sido posible gracias a la suma de voluntades y el apoyo de aliados como: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Fundación Unicaja, YouTube, Slurp, Anovo, Turismo Andalucía, Ciudad Autónoma de Melilla, y Raiola Networks, entre varios más.