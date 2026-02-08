Talleres, teatro y documentales, entre la programación cultural semanal de la Diputación de Málaga

Cartel del taller de escritura juvenil - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga presenta un variado programa de actividades culturales para la próxima semana con talleres, espectáculos teatrales y proyección de documentales en la capital.

Así, la primera actividad será el 10 de febrero a las 18.00 horas. La Biblioteca Cánovas del Castillo acoge una nueva sesión del taller didáctico para jóvenes entre 13 y 18 años sobre escritura creativa a cargo de Pedro Ramos.

Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El día 12, a las 17.30 horas, la sala de usos múltiples de la Biblioteca Cánovas recibe a Omar Janaan con una nueva cita del Taller de viñetas 2026. Esta actividad está enfocada a jóvenes de entre 10 y 17 años interesados en las viñetas, el cómic, el humor gráfico y los procesos creativos en general.

Además, según han señalado, habrá cuatro sesiones dedicadas al encuentro familiar, en la que jóvenes y familiares allegados realizarán la actividad en conjunto.

El viernes 13 de febrero a las 19.00 horas en la sala de conferencias Emilio Prados (Centro Cultural MVA) y dentro del ciclo Ciencia en la Biblioteca, se impartirá la conferencia 'Elemental', con los ponentes Pedro Verdeja y Jesús Verdeja.

Una vez al mes durante los meses de febrero a junio en colaboración con la Asociación Museo Escolar de Ciencia y Tecnología, se ofrecerán ponencias de divulgación dirigidas al público general y familiar impartidas por divulgadores de reconocido prestigio que acercarán de forma amena contenidos científicos y tecnológicos de actualidad e interés.

Para participar en las actividades anteriores de la biblioteca Cánovas del Castillo es necesario realizar una reserva previa en: https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/

El viernes 13 de febrero, a partir de las 16.30 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece una tarde de viernes lúdica y entretenida disfrutando con amigos y familiares de una gran variedad de juegos de mesa.

Retoma las tardes de '¡Mueve ficha!', para jugar a juegos de mesa modernos, con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana, que recomendarán al público asistente juegos que se ajusten a su edad y estilo, además de explicarlos y ayudar con cualquier duda que surja durante las partidas. Entrada libre hasta completar aforo.

CENTRO CULTURAL GENERACIÓN DEL 27

Por otro lado, el centro del 27 acogerá el próximo 11 de febrero, a las 20.00 horas, la representación de la obra 'Ellas son el 27'. Bajo la dirección de Lorena Roncero, se reivindica el papel fundamental que desempeñaron las mujeres de la Generación del 27, muchas veces olvidadas por la historia oficial.

'Ellas son el 27' recupera esas voces femeninas a través del teatro, ofreciendo al público una mirada necesaria y contemporánea sobre lo que también fue esa generación.

El público podrá disfrutar de una obra emotiva, crítica y profundamente poética, que combina texto, interpretación y memoria para rendir tributo a figuras como Concha Méndez, María Teresa León, Ernestina de Champourcín, entre otras. Entrada libre hasta completar aforo.

CENTRO CULTURAL MVA

Asimismo, el ciclo de documentales del centro cultural MVA continúa el 12 de febrero, a las 20.30 horas, con la proyección de 'Policía del diálogo'. Un largometraje sobre el grupo especial de la Policía de Suecia creado para evitar enfrentamientos violentos en las concentraciones y protestas públicas.

La película explora cómo este equipo lucha para evitar que la violencia vuelva a repetirse, reflexionando sobre la posibilidad de mantener la democracia y gestionar los conflictos sin recurrir a la fuerza. La entrada es libre hasta completar aforo.

El ciclo Escenik 2026 ha programado para el viernes 13 de febrero, a las 20.30 horas, el espectáculo de circo contemporáneo, danza y marionetas para público adulto 'La crisis de la imaginación', de Rauxa Cía.

La obra explora los límites entre la realidad y la fantasía con dos personajes que se sumergen en un mundo onírico y al mismo tiempo tragicómico, donde el movimiento corporal es protagonista de una historia fantástica. Entrada con invitación disponible desde el 9 de febrero a las 10.00 horas en culturama.cliqueo.es

AUDITORIO EDGAR NEVILLE

Asimismo, el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acoge el viernes 13 de febrero, a las 19.30 horas el espectáculo 'Triduo Flamenco: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a través del baile y el cante jondo'.

Un recorrido en el tiempo, representado a través del flamenco y la danza, que guiará al espectador, a través de los sentidos y la catarsis, a un viaje donde se rememora los momentos más relevantes sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entrada libre hasta completar aforo. Se recoge un ticket por orden de llegada.

EXPOSICIONES

Otra de las propuestas viene de la mano del espacio expositivo de la Diputación (calle Pacífico, 54) que acoge la muestra de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA) 'Presencias 60. Málaga en el corazón del arte', que puede visitarse hasta el 27 de febrero.

La exposición está compuesta por 56 obras que van de la figuración a la abstracción, desde la instalación a la pintura, pasando por la fotografía o la escultura. Entrada libre. Horario de visitas de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 horas. Festivos cerrado.

También el Centro Cultural MVA acogerá hasta el 20 de marzo la exposición 'Las ciudades de Machado y la generación del 27', con las ilustraciones del pintor Daniel Parra y comisariada por Carlos Aganzo.

La muestra está compuesta por los originales de las cincuenta ilustraciones que el pintor Daniel Parra publicó en su día en el libro 'Las ciudades de Machado' en la editorial Tintablanca, junto al poeta y periodista Carlos Aganzo, y que recorren la vida del autor de Campos de Castilla desde Sevilla a Collioure, pasando por Madrid, París, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort y Barcelona. La exposición podrá visitarse en el MVA de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas, festivos cerrado.

Los días 3 y 17 de febrero, y 3 y 17 de marzo, a las 20.00 horas, se realizarán visitas guiadas, de hasta 20 personas. Para acudir es necesario solicitar la invitación, indicando nombre y apellidos, día seleccionado, número de personas, correo electrónico y número de teléfono de contacto a g27@malaga.es.

Además, la sala de exposiciones del MVA recibe del 5 de febrero al 3 de abril la obra más introspectiva de Daniela Miazzo, unas piezas que invitan a la reflexión y que parten de una mirada hacia adentro para que cada espectador se pueda reconocer en ellas desde fuera. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas, festivos cerrado.

Del 10 de febrero al 17 de mayo, el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística.

Andrés Montesanto (Buenos Aires. 1948), reside en Málaga desde 1989. Escultor autodidacta, ha publicado varios libros, ha participado en numerosas conferencias y ha obtenido numerosos premios a lo largo de su carrera artística.

Trabaja principalmente con hormigón, tanto en obras pequeñas como en obras urbanas. Sus esculturas se sitúan a medio camino entre lo figurativo y lo abstracto, incorporando a veces algún elemento reciclado. Experimenta con diferentes texturas, así como con formas interiores y elementos interactivos. La entrada ese gratuita y el horario es de visitas de lunes a sábado de 10.00 a 20.30 horas, domingos cerrado.