Talleres, teatro, música y documentales, entre las actividades culturales que propone la Diputación de Málaga

El núcleo de Benagalbón volverá a abrir el calendario festivo de Rincón de la Victoria con la celebración su feria dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria desde el 29 de enero - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado diversas actividades culturales para la próxima semana con talleres, espectáculos teatrales, actuaciones musicales y proyección de documentales en la capital y la provincia.

La primera actividad tendrá lugar el martes 27 de enero a las 18 horas. La Biblioteca Cánovas del Castillo acoge una nueva sesión del taller didáctico para jóvenes entre 13 y 18 años sobre escritura creativa a cargo de Pedro Ramos.

Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual. Para participar en las actividades de esta biblioteca es necesario realizar una reserva previa en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/

Las actividades continúan el jueves 29 de enero, a las 20.30 horas, con la proyección del documental 'Holding Liat' en el Centro Cultural María Victoria Atencia MVA. El cineasta Brandon Kramer dirige este largometraje que fue premiado como Mejor documental en el Festival de Berlín 2025. Producido por Darren Aronofsky, el film relata el conflicto palestino israelí contado a través del secuestro de Liat Beinin Atzil. La entrada es libre hasta completar aforo.

La obra teatral 'Feriantes', un montaje escrito y dirigido por Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López, llega al MVA el viernes 30 de enero, a las 20.30 horas. A partir de entrevistas a trabajadores de la feria, El Patio Teatro y Centro Dramático Nacional dan voz a todas las personas que han entregado su tiempo vendiendo ilusión y diversión por todos los pueblos y ciudades de España. Se trata de un espectáculo de teatro documental que reproduce las luces y las sombras de este oficio que esconde los sinsabores y deleites de la vida nómada. Entrada con invitación disponible desde el 26 de enero a las 10.00 horas en culturama.cliqueo.es

De otra parte, el núcleo de Benagalbón volverá a abrir el calendario festivo de Rincón de la Victoria con la celebración su feria dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria. Las fiestas, que se celebran del 29 de enero al 2 de febrero, cuentan con una amplia programación con más de 50 actividades para todos los públicos.

Las pandas Primera de Benagalbón y Santo Pitar serán las encargadas de llevar el folclore más malagueño a la caseta de la explanada de la feria, tanto el sábado 31 de enero como el domingo 1 de febrero a partir de las 12.00 horas. Culturama también ha programado el concierto del grupo El Callejón para el día 2 de febrero a las 17.00 horas en la caseta municipal. La entrada es libre hasta completar aforo.

El municipio de Árchez, con motivo de las Fiestas de San Antón, recibirá a Emilio Ortigosa con su espectáculo 'Dos tamborileros' el próximo 1 de febrero, a partir de las 12.30 horas. Sin duda la flauta y el tamboril han sido instrumentos utilizados desde hace siglos, aunque su uso más extendido y popular es el acompañamiento musical de los peregrinos que realizan el Camino del Rocío. Hoy en día, se ha hecho popular en cualquier romería, cruces de mayo, alboradas, procesiones, y danzas de la provincia de Málaga. La entrada es libre.

EXPOSICIONES

El espacio expositivo de la Diputación (calle Pacífico, 54) acoge la muestra de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA) 'Presencias 60. Málaga en el corazón del arte', que puede visitarse hasta el 27 de febrero. La exposición está compuesta por 56 obras que van de la figuración a la abstracción, desde la instalación a la pintura, pasando por la fotografía o la escultura. Entrada libre. Horario de visitas de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 horas. Festivos cerrado.

El Centro Cultural MVA acogerá desde el 29 de enero la exposición 'Las ciudades de Machado y la generación del 27', con las ilustraciones del pintor Daniel Parra y comisariada por Carlos Aganzo. La muestra está compuesta por los originales de las cincuenta ilustraciones que el pintor Daniel Parra publicó en su día en el libro 'Las ciudades de Machado' en la editorial Tintablanca, junto al poeta y periodista Carlos Aganzo, y que recorren la vida del autor de Campos de Castilla desde Sevilla a Collioure, pasando por Madrid, París, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort y Barcelona. La exposición podrá visitarse en el MVA de lunes a viernes, de 10:00 a 21:00 horas, festivos cerrado.

Los días 3 y 17 de febrero, y 3 y 17 de marzo, a las 20.00 horas, se realizarán visitas guiadas, de hasta 20 personas. Para acudir es necesario solicitar la invitación, indicando nombre y apellidos, día seleccionado, número de personas, correo electrónico y número de teléfono de contacto a g27@malaga.es.