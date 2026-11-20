Foto de familia de la presentació la ópera 'Don Procopio' - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Málaga ha presentado este viernes 'Don Procopio', una nueva producción de Ópera Estudio de Málaga que recupera una de las primeras óperas del compositor francés Georges Bizet.

La obra, una ópera bufa en dos actos escrita en italiano, se representará los próximos 4 y 6 de diciembre dentro de la 38 Temporada Lírica, con dirección artística de Carlos Álvarez, dirección musical de Carlos Aragón y dirección de escena de Mario Gas. Vicky Peña se ocupa de la formación actoral del elenco, integrado por doce cantantes seleccionados en una convocatoria internacional.

La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, y el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, han presentado los detalles de la nueva producción junto a Carlos Álvarez, Carlos Aragón, Mario Gas y Vicky Peña.

En el acto también han participado Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de Fundación Unicaja, y Gonzalo Otalecu, gerente de Fundación Málaga, representantes de las instituciones colaboradoras, y los integrantes del elenco de Ópera Estudio de Málaga.

UNA OBRA POCO CONOCIDA DE BIZET

Compuesta entre 1858 y 1859, cuando Bizet tenía apenas 21 años y se encontraba en Italia, 'Don Procopio' es una de sus primeras obras líricas. Estrenada de manera póstuma en Montecarlo en 1906, se trata de una partitura poco habitual en los escenarios que, hasta ahora, solo se había representado una vez en España, en Barcelona, en 1907.

Con libreto de Carlo Cambiaggio, la obra gira en torno a los intentos del anciano y avaro don Procopio de contraer matrimonio con Bettina, una joven enamorada del oficial don Odoardo. Con la ayuda de su hermano Ernesto, Bettina tratará de evitar la boda mediante una serie de enredos y situaciones cómicas.

La nueva producción contará con la Orquesta Filarmónica de Málaga, bajo la dirección de Carlos Aragón, y el Coro Intermezzo, titular de la Temporada Lírica del Teatro Cervantes, dirigido por Santiago J. Otero.

La escenografía está firmada por Sebastià Brosa e Igone Teso, el vestuario por Antonio Belart y la iluminación por Valentín Donaire, con Carlos Martos de la Vega como ayudante de dirección escénica.

LA SEGUNDA EDICIÓN DE ÓPERA ESTUDIO DE MÁLAGA

Por otro lado, han recordado que la segunda edición de Ópera Estudio de Málaga, el programa de formación y producción operística de Málaga Procultura, reúne a doce cantantes seleccionados entre 52 aspirantes. Procedentes de España, Alemania, Italia, Portugal y Venezuela, los participantes permanecen en Málaga durante cinco semanas para preparar el montaje junto al equipo artístico y docente.

El reparto incluye a las sopranos Violeta Siesto y Susanna Wolff, que interpretarán a Bettina, y Mary Rosada y Luz Gutiérrez, encargadas del personaje de Eufemia; los tenores Alejandro Aparicio y Ángel Salas, que darán vida a Odoardo, y los barítonos Enrique Torres e Iago Garcia, que interpretarán a Ernesto. Completan el elenco Willingerd Giménez y Juan Laborería, en el papel de don Procopio; Francisco Ribeiro, como don Andrónico, y Arturo Moxica, como Pasquino.

La formación combina el trabajo musical, la técnica vocal, la expresión teatral y los ensayos escénicos, además de clases magistrales impartidas por el tenor Aquiles Machado y la soprano Isabel Rey. El equipo docente se completa con las pianistas Anna Crexells y Silvia Mkrtchian, que participan como maestras repetidoras durante el proceso de preparación.

Ópera Estudio de Málaga está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través de Málaga Procultura, con el patrocinio de Fundación Unicaja y la colaboración de Fundación Málaga. El programa celebró su primera edición en 2024 con la recuperación de El gitano por amor, de Manuel García, una producción reconocida en 2026 con el Premio Patrimonio Lírico Español de los Premios Ópera XXI y que pudo verse durante la pasada temporada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

'Don Procopio' se representará en el Teatro Cervantes el viernes 4 de diciembre, a las 19,30 horas, y el domingo 6 de diciembre, a las 18,00 horas. Las entradas, con precios entre 28 y 120 euros, ya están a la venta en las taquillas del Teatro Cervantes y a través de www.teatrocervantes.com.