El Teatro del Soho CaixaBank en Málaga acoge el estreno nacional de 'Goya, la melodía de una leyenda' el 12 de febrero

Cartel anunciador de la puesta en escena. - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank, en Málaga, acogerá del 12 al 14 de febrero el estreno nacional del musical Goya, La melodía de una leyenda. Una creación que combina dramaturgia contemporánea, música en directo y un elenco encabezado por los números uno del teatro musical en España.

Se trata de un musical original de Tom Vega que cuenta con texto de Ignasi Vidal y la dirección de Juan José Afonso y que rinde homenaje a una de las figuras más universales de la cultura española, Francisco de Goya. Está protagonizado por Javier Godino (Goya); Erika Bleda (Duquesa De Alba) Leo Rivera (Godoy); Silvia Luchetti (Reina María Luisa); Paco Morales (Cean Bermúdez); Diego Molero (Gran Inquisidor) y Germán Torres (Francisco Bayeu).

La obra muestra a Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la inquisición y la modernidad ilustrada. La trama acerca al espectador a un Goya humano y contradictorio y ahonda en sus relaciones con personajes como la Duquesa de Alba, Godoy, Ceán Bermúdez, Bayeu y la Reina María Luisa, revelan un mundo de pasiones prohibidas, intrigas y luchas ideológicas.

Se trata de una una historia que indaga en la profundidad creativa, en la pasión por el arte y en el amor, mostrando a Goya no solo como pintor inmortal, sino como un hombre que luchó, amó y soñó en uno de los períodos más convulsos de España.

La narrativa de Goya trae a escena a otro personaje ilustre, esencial en la vida del artista: Velázquez, quien cobra vida y guía a Goya a lo largo de su relato, ayudando a entender la vida interior, las dudas o los conflictos del artista, así como su motivación personal de ser recordado para siempre, de convertirse en un español universal como Velázquez.

El compositor de la obra, Tom Vega, explica cómo surgió la idea del musical: "Cuando escuché el discurso de Antonio Banderas al recibir su Goya honorífico y denunciar la mediocridad como gran negocio de nuestro tiempo y reivindicar la grandeza de nuestros artistas, sentí que no hablaba al aire. Me hablaba a mí. Aquellas palabras fueron para mí un llamado a la acción. Un recordatorio de que nuestra cultura merece ser celebrada con valentía. Pensé en Goya, en como supo revelar la verdad y la belleza de un pueblo entero. Y entendí que su legado merecía una nueva voz".

"Y así nació 'Goya, la melodía de una leyenda'; del impulso de responder a una llamada, y de la necesidad íntima de rendir homenaje a lo que somos. Y ahora, años después, la vida quiere que el musical se estrene en el teatro de Antonio Banderas", agrega.

Las entradas para disfrutar de este espectáculo están disponibles en la taquilla, en la web del teatro y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.