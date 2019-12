Teatro del Soho CaixaBank, Obra Social "la Caixa" y Esaem promueven 'Una entrada por una causa'

Publicado 14/12/2019 12:59:57 CET

MÁLAGA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coral de Navidad de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem) actuará el próximo lunes 16 de diciembre en el Teatro del Soho CaixaBank con un fin solidario.

Con el objetivo de seguir impulsando los programas de apoyo a la infancia más vulnerable que lleva a cabo Obra Social "la Caixa", tanto este organismo como Teatro del Soho CaixaBank y la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga unirán fuerzas este próximo lunes 16 de diciembre en la puesta en marcha de un concierto solidario.

La Coral de Navidad de Esaem actuará en el Teatro del Soho CaixaBank, que inauguró Antonio Banderas hace apenas unas semanas, y lo hará con un buen fin, ya que todo lo que se recaude de la venta de entradas irá destinado al CEI Santa Teresa del barrio de la Palmilla, centro educativo infantil años que acoge a niños de entre cero y tres en situación de pobreza y exclusión social.

En concreto, será la tercera actuación de esta coral que ya ha actuado recientemente en el Teatro Cervantes de Málaga, con motivo del encendido navideño de su pórtico, así como en el Museo Carmen Thyssen coincidiendo con la inauguración de su tradicional Belén Napolitano.

En esta ocasión, este concierto tendrá el propósito de ayudar a niños desfavorecidos y a sus familias con la aportación de pañales, comida o material escolar para dicho colegio.

Así, se ha establecido un precio mínimo de diez euros para las invitaciones. Los puntos de recogida serán las oficinas de la Caixa de Calle Larios, calle Córdoba y Calle Liborio García en horario de 10.00 horas a 14.00 horas el lunes 16 de diciembre, así como en el propio Teatro Soho el mismo lunes 16 a partir de las 16.30 horas, dos horas antes del concierto de la Coral de Esaem que comenzará a las 18.30 horas.

Será un concierto renovado casi en su totalidad. 157 voces, todos alumnos de Esaem interpretarán temas como 'A change in me' (Bella y Bestia), 'Tiempos de Amor' (Musical Rent), 'Love of my Life' (Queen) o 'Last Christmas'. También volverán los clásicos como 'Somebody To Love' (Queen) o 'Santa Claus llegó a la ciudad'. Como siempre al trabajo vocal se le unirá el coreográfico, ofreciendo así un espectáculo típicamente navideño.

La dirección del coro correrá a cargo de la profesora de canto de Esaem Cristina Romero, quien se ha mostrado "orgullosa del trabajo realizado por nuestros alumnos".

Por su parte, también la directora de Esaem, Marisa Zafra, ha manifestado sentirse "contentísima por colaborar en esta causa solidaria que implica a más de 150 alumnos de nuestra escuela alineados con los valores de la solidaridad y el compromiso que siempre tratamos de promover".

De igual modo, el actor Antonio Banderas ha confesado sentirse también "muy contento de poder acoger en el Teatro del Soho CaixaBank esta iniciativa para ayudar a los niños más desfavorecidos de la mano de Esaem y la Obra Social "la Caixa"".

Desde Esaem, Obra Social "la Caixa" y Teatro del Soho CaixaBank se hace un llamamiento a todos los interesados a que colaboren "con esta causa, disfrutando a la vez de una bonita actuación que vendrá cargada del mejor sabor de la Navidad".