El Teatro del Soho CaixaBank presenta su programación para la temporada 2026/2027 con más de 40 espectáculos

La directora del teatro Soho CaixaBank, Aurora Rosales, el director musical, Arturo Díez Boscovich, la artista malagueña Alessandra García, y Enrique Sánchez (CaixaBank), en la presentación de la temporada 2026/2027 del teatro - TEATRO SOHO CAIXABANK

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga ha presentado este martes la octava temporada teatral 2026/2027, con más de 40 espectáculos en el escenario y que contará con grandes nombres de la escena española como José Sacristán, José María Pou, Carlos Hipólito, Charo López, Javier Cámara, Pepón Nieto, María Adanez o Marta Nieto.

El programa incluye una producción propia, tres coproducciones, cuatro conciertos y espectáculos a cargo de la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho además de las obras en exhibición. La directora del teatro, Aurora Rosales, ha estado acompañada en el encuentro por el director musical, Arturo Díez Boscovich, la artista malagueña Alessandra García, y Enrique Sánchez (CaixaBank).

Rosales ha hecho balance de los siete años de historia del Teatro del Soho CaixaBank y ha declarado que "desde 2019 hemos levantado el telón 1.580 veces para 848.797 espectadores y estamos muy orgullosos de ello".

"El Soho es un proyecto que intenta crear un ecosistema con diferentes entidades de cultura y formación de Málaga, formando parte de la ciudad. En este último año hemos colaborado en 47 ocasiones con escuelas y asociaciones de salud mental, de mayores e integración", ha añadido la directora.

La programación arrancará el 12 de septiembre con el concierto de la artista flamenca Carmen Linares y continuará del 24 al 27 de septiembre con el estreno absoluto de '¿Tú sabes lo que es una posidonia?', la nueva producción del Teatro del Soho CaixaBank firmada por la actriz y dramaturga malagueña Alessandra García.

García será la artista residente del Soho a lo largo esta temporada, donde se presentará uno de sus proyectos más aclamados, 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' el 1 y 2 de enero de 2027.

"Estoy muy emocionada de habitar el Soho durante todo el año como artista residente. En mi nuevo espectáculo tendré una conversación íntima con el teatro que va a cambiar mi manera de ver el arte. Va a ser determinante", ha afirmado la actriz.

Otoño contará con grandes obras como el clásico de Stephen King 'Misery', que estará protagonizado por Carmen Conesa del 2 al 4 de octubre y 'Largo viaje hacia la noche' con Carlos Hipólito encabezando el reparto los días 9 y 10 de octubre.

Octubre cerrará con el regreso de José Sacristán y su monólogo 'El Hijo de la Cómica' entre el 22 y el 25 de octubre, seguido por José María Pou, quien interpretará 'Gigante' los días 29 y 30 de octubre.

En noviembre Javier Cámara pisará por primera vez las tablas del Soho protagonizando 'Verborrea', bajo la dirección de Pablo Remón entre los días 6 y 8 de noviembre. Del 13 al 15 de noviembre José Luis García Pérez y María Adánez protagonizan el clásico de Arthur Miller 'Panorama desde el puente', dirigida por Javier Molina.

Posteriormente, se presenta la adaptación de 'El Gran Gatsby', un espectáculo basado en la novela de F. Scott Fitzgerald, que combina danza y música jazz y estará en cartel desde 17 al 22 de noviembre.

En navidades se podrá disfrutar de dos citas para toda la familia. 'Navidad en el Soho: Un cuento musical', el nuevo concierto espectáculo de la orquesta Larios Pop del Soho con puesta en escena de Antonio Banderas se podrá disfrutar del 2 al 13 de diciembre y el espectáculo circense 'Duck Pond', a cargo de la compañía internacional Circa que estará en el teatro el 19 y 20 de diciembre.

En enero de 2027 llegará la comedia 'La pasión infinita', interpretada por Pepón Nieto, Claudio Tolchachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad del 29 al 31 de enero. Además, el 6 de febrero Charo López homenajeará a grandes autoras como Gloria Fuertes, Rosalía de Castro o Santa Teresa de Jesús en su recital 'Poesía de Mujer'.

Febrero sumará dos estrenos absolutos los días 13 y 14 de febrero con la adaptación de 'Blanca Nieves', a cargo de la compañía malagueña El Espejo Negro y el Teatro del Soho CaixaBank; y del 26 de febrero al 6 de marzo con 'Rey Lear', la inmortal tragedia de William Shakespeare con la dirección del británico Declan Donnellan, protagonizado por Lluís Homar y bajo la coproducción de Teatro del Soho CaixaBank, Lazona, Cheek by Jowl, Teatro de la Abadía y Teatro San Martín de Buenos Aires.

El tradicional Concierto de Cuaresma volverá los días 12 y 13 de marzo, con la orquesta Larios Pop del Soho y bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich.

Tras Semana Santa, el teatro celebrará la segunda edición del Festival Internacional de Danza 'TIP TOE' dirigido por la bailarina española Lucía Lacarra. El festival contará con espectáculos internacionales de primer nivel como 'La Mer' de Scapino Ballet Rotterdam, 'Lost Letter' de Lucía Lacarra Ballet, el 50 aniversario de 'Les Ballets Trockadero' de Monte Carlo, 'Carmen' de Bern Ballet y 'Amalur Infinita' de Lucía Lacarra Ballet.

El 16 y 17 de abril Pedro Casablanc dará vida a Rafael de León en 'El otro del 27', un espectáculo con música que cuenta con las interpretaciones de Juan Valderrama y Roko.

Del 23 al 25 de abril la compañía LaJoven estrena la obra juvenil 'La vida de Pi', con el apoyo del Teatro del Soho CaixaBank, Fundación Bogaris, Fundación Teatral Antonio Banderas y Grupo Smedia e incluirá funciones escolares.

Del 20 al 23 de mayo, la Larios Pop del Soho dedicará un concierto a la música sinfónica española con 'Pentagrama Español', que reúne más de 60 músicos en directo para interpretar obras de autores como Manuel de Falla, Antón García Abril y Emmanuel Chabrier.

El ritmo y la música serán los grandes protagonistas del cierre de temporada con el exitoso fenómeno 'Six, el musical', y también 'Houdini, el musical', una propuesta única que combina el ilusionismo con el teatro musical.

Como despedida se programará el concierto 'Estrellas del Soho', donde la orquesta Larios Pop del Soho se unirá a las grandes voces de los musicales producidos por el teatro, en un emotivo recorrido por las canciones más emblemáticas de los cinco musicales dirigidos por Antonio Banderas; siendo estos 'A Chorus Line', 'Company', 'Tocando Nuestra Canción', 'Gypsy' y 'Godspell' del 23 al 30 de julio.

En palabras del propio director musical, Arturo Díez Boscovich, "será un gran fin de temporada con este concierto en el que se esperan muchas sorpresas". La programación se completará con el ciclo de Flamenco en el Soho y la quinta edición de 'Autóctonxs' by San Miguel.