El Teatro del Soho de Málaga acoge audiciones internacionales para jóvenes talentos de la danza

La Bailarina Española Lucía Lacarra - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tiptoe, el primer festival de danza internacional que impulsa el Teatro del Soho CaixaBank y Antonio Banderas, tiene entre sus iniciativas una oportunidad para jóvenes bailarines: una audición internacional gratuita organizada por la compañía Bavarian Junior Ballet de Múnich.

La audición permitirá a jóvenes talentos dos contratos de hasta dos años que pueden marcar el inicio de una carrera artística de alto nivel e introducirse en el mundo laboral con un ballet de gran prestigio, han indicado desde el teatro en un comunicado.

Dirigida a estudiantes de danza entre los 17 y 21 años, la audición tendrá lugar el 13 de abril de 2026 en el Teatro del Soho CaixaBank y contará con la supervisión de Iván Liska, director de la compañía Bavarian Junior Ballet Múnich, Olivier Vercoutere, Maestro de baile de la compañía Bavarian Junior Ballet Múnich y Lucía Lacarra, directora de TIPTOE y reconocida bailarina española.

Los interesados deberán completar un formulario con sus datos e incluir un vídeo de máximo 15 minutos donde haya extractos de ejercicios en la barra, ejercicios en el centro y un solo de su elección. El plazo de presentación de solicitudes comienza este viernes, 28 de noviembre, y finaliza el 31 de enero del 2026.

Los candidatos serán contactados vía email para acudir a una prueba presencial en el Teatro del Soho CaixaBank y los seleccionados deberán tener disponibilidad para comenzar los ensayos y funciones a partir del 31 de agosto de 2026 en Múnich.

Creada en el 2010, la Bavarian Junior Ballet (Compañía Junior del Ballet de la Ópera de Bavaria), ofrece la oportunidad a jóvenes bailarines de convertirse en intérpretes profesionales tras finalizar sus estudios. El conjunto está formado por 16 bailarines de entre 17 y 20 años y constituye un importante puente entre el final de la formación y el comienzo de una carrera profesional.

Durante los dos años que los jóvenes miembros se preparan en la compañía, el director artístico Iván Liska y el director de formación y ensayos Olivier Vercoutère los preparan intensivamente todos los días para su carrera profesional.

La compañía ha actuado con gran éxito no solo en el Teatro Nacional de Múnich, sino también en escenarios de toda Alemania, Europa y el mundo. Su estilo distintivo combina energía juvenil, técnica impecable y musicalidad, dejando una marca imborrable tanto en el público como en la crítica.

Tip Toe Soho International Dance Festival, impulsado por Antonio Banderas y dirigido por la bailarina Lucía Lacarra, es la nueva apuesta del Teatro del Soho Caixabank y se celebrará en el Soho del 11 al 19 de abril.

Su carácter internacional lo convierte en un festival pionero en Málaga, un altavoz abierto a la ciudad donde los espectadores tendrán la oportunidad de vivir la danza de cerca a través de cinco espectáculos de cuatro compañías: Malandain Ballet Biarritz, Bavarian Junior Ballet, Käfig y Lucía Lacarra Ballet.