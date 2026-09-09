El Teatro del Soho de Málaga acogerá el espectáculo multimedia 'Vivaldianno: El resplandor de Venecia'

Archivo - Imagen de la obra 'Vivaldianno: El resplandor de Venecia' - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK - Archivo

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho ha anunciado que ya están a la venta las entradas para 'Vivaldianno: El resplandor de Venecia'. Un espectáculo multimedia de gran éxito que esta realizando una gira internacional en más de 30 ciudades y que ha sido visto por más de 400.000 espectadores.

Tras recorrer escenarios de Europa, Asia y Latinoamérica, este gran espectáculo llega por primera vez a España y se podrá disfrutar del 15 al 18 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank, han indicado a través de una nota.

'Vivaldianno: El resplandor de Venecia' sumerge al público en la dramática historia del genio barroco Antonio Vivaldi, ambientada en una radiante Venecia.

Trece músicos en directo acompañan a cinco bailarines sobre el escenario, en una producción multimedia que combina proyecciones en 3D, animaciones, efectos de luz y láser para recrear la vida, la obra y el universo Vivaldi.

El proyecto fue concebido y producido por Michal Dvorák, miembro del grupo de rock Lucie, y ofrece una fusión única de música barroca, contemporánea y rock sinfónico. El libreto fue escrito por Tomás Belko, una figura destacada del panorama literario y teatral checo contemporáneo.

El papel protagonista del narrador en español lo interpreta uno de los actores más reconocidos del teatro y la televisión española, conocido por series como 'Cuéntame cómo pasó' y galardonado en 2020 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Carlos Hipólito. En su versión internacional cuenta con la narración interpretada por Pierce Brosnan.

La compañía cuenta con destacados solistas internacionales, entre los que se encuentran Martina Bacová, primer violín de la Sinfonietta Checa y de los Solistas de Cámara de Praga, junto a otros intérpretes de renombre como Marco Cano o Julia Starczewska.

'Vivaldianno: El resplandor de Venecia' es un espectáculo musical emotivo y transgresor, que tiende un puente entre lo clásico y lo contemporáneo, atrayendo a públicos de todas las generaciones y culturas.

Las entradas, con un precio desde 25 euros, están ya disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.