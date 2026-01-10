Teléfono de la Esperanza atiende desde Málaga a unas 15.400 personas en 2025, la mayoría por problemática psicológica

Archivo - Cartel de una de las acciones del Teléfono de la Esperanza de Málaga. - TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza ha reforzado su labor de escucha activa y acompañamiento emocional durante 2025, año en el que ha atendido a un total de 15.373 personas desde Málaga a través de sus distintos canales de contacto, la mayoría de ellas por cuestiones relacionadas con problemática psicológica.

Estas personas fueron atendidas a través de las 13.126 llamadas telefónicas gestionadas por el Teléfono de la Esperanza, un servicio gratuito, confidencial y disponible 24 horas; pero también en las 2.148 atenciones realizadas a través de un chat, según los datos facilitados por la entidad en una nota.

Además de las causas psicológicas (48,5%), este servicio, que ofrece una atención emocional, de prevención del suicidio y de acompañamiento, también realizó asistencias por motivos familiares (15,8%), asistenciales (3%) y jurídicos (0,7%), así como otras casuísticas.

Según han indicado desde El Teléfono de la Esperanza, que ahora cumple 50 años en funcionamiento, "las llamadas relacionadas con ideas suicidas, crisis suicidas y actos en curso ponen de manifiesto la importancia de contar con recursos especializados de atención emocional inmediata".

Así, han expresado su "continuo" trabajo "en coordinación con profesionales del ámbito psicológico, social y jurídico para ofrecer una respuesta integral" a las personas que contactan con la entidad.

ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO

El Teléfono de la Esperanza celebra en 2026 su 50 aniversario con una mirada al futuro "con la esperanza de seguir ofreciendo ayuda a quienes atraviesan momentos difíciles" y con múltiples actividades con las que conmemorar el "trabajo incansable por el bienestar de la sociedad" que desarrolla la entidad.

Este programa comenzará con un Desayuno de Bienvenida, que será en febrero y en el que se darán cita empresas, autoridades, colaboradores y padrinos y madrinas "para compartir un momento cercano y simbólico" y que se organiza con el fin de "acercar aún más la misión a la sociedad".

Además, se llevará a cabo un ciclo de conferencias con expertos de diversas áreas compartirán sus conocimientos con la comunidad. El ciclo comenzará el 15 de abril, con la intervención Manuel Enciso con su ponencia titulada 'IA y salud emocional'. El 22 de abril está previsto que el doctor César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva de los hospitales Quirón Málaga y Marbella hable sobre 'Cáncer y salud mental'.

En mayo será el turno de Miguel Herrero Díaz, coordinador del Programa de Prevención del Suicidio en Andalucía, que ofrecerá una charla sobre los retos en este ámbito; y también estarán Antonio Montiel y Jorge Garbajosa. Las conferencias son de acceso gratuito hasta completar aforo.

Asimismo, han previsto una jornada de puertas abiertas para dar a conocer las instalaciones y el trabajo que se realiza día a día; así como su la historia y los logros de la asociación y también se celebrará su tradicional gala benéfica para recaudar fondos para continuar con la labor de acompañamiento emocional; además de una cena conmemorativa para agradecer el apoyo de patrocinadores, colaboradores y voluntarios.