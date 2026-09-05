Teléfono de la Esperanza atiende en Málaga 7.850 peticiones de ayuda en un semestre y a 1.135 jóvenes a través del chat

Cartel de la campaña 'Cuando solo ves...NADA' del Teléfono de la Esperanza. - TELÉFONO DE LA ESPERANZA

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza ha atendido unas 7.850 peticiones de ayudas en un semestre en la provincia de Málaga, en la que, además, se han registrado más de 1.130 atenciones a través del Chat de la Esperanza, la mayoría a jóvenes.

Así lo han informado desde dicha entidad, que ha apuntado que de las peticiones de ayudas telefónicas, un total de 941 casos estuvieron relacionados con trastornos del estado de ánimo --entre otros depresión, ansiedad, fobias o TOC--; aunque también hubo atenciones relacionadas con crisis o ideación suicida.

En cuanto al Chat de la Esperanza y los 1.135 casos atendidos, un total de 249 atenciones (26,16%) fueron de menores de 18 años, seguidos de los jóvenes de 19 a 25, con 203 casos (21,32%); de 26 a 35 años fueron 189 asistencias; de 36 a 45 años se registraron 86 casos. Por último, de más de 46 años contactaron 71 personas.

Destaca también que 204 personas (24%) utilizaron el chat del Teléfono de la Esperanza por un problema grave, según los datos facilitados a Europa Press. Pero, además, 244 de los jóvenes (28,71%) presentaban un problema crónico y 173 (20,35%) se pusieron en contacto en relación con una crisis actual por una situación externa.

En cuanto a la problemática, los motivos psicológicos y psiquiátricos se sitúan en primer lugar, con 640 atenciones (51,61%); mientras que los casos relativos a relaciones y/o familiares fueron 256 (20,65%).

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el próximo 10 de septiembre, el Teléfono de la Esperanza lanza la campaña 'Cuando solo ves...NADA', que tiene como objetivo hablar de dos realidades; la primera la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso puede hacer que perciba cada vez menos alternativas.

Por otro, también se pretende abordar cómo el entorno a veces tampoco "ve nada" a causa de "falsas creencias que dificultan detectar el sufrimiento, las señales, preguntar y acompañar a tiempo", han señalado en un comunicado.

Según sostiene esta entidad, una parte importante en la prevención del suicidio "es intervenir lo antes posible", por lo que han apuntado que "dejarse llevar por creencias como que una tentativa sólo busca llamar la atención, que el suicidio es un acto impulsivo o que sólo los profesionales pueden ayudar en una crisis suicida, puede tener consecuencias desafortunadas".

"Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible. Por eso, lo que buscamos con esta campaña es dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas o minimizadas", señala Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

Esta campaña se difundirá en redes sociales hasta el 10 de septiembre y también contará con distintas acciones locales. En Málaga, el día 10 de septiembre se desarrollarán actividades junto a otras asociaciones en la plaza de la Constitución a partir de las 10,30 horas "para alzar juntos la voz por la prevención del suicidio".

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a domingo de 18,00 a 00,00, y puede utilizarse desde la web de la entidad (telefonodelaesperanza.org). Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía.