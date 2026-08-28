La temperatura del mar en Málaga vuelva a marcar un nuevo mínimo con 15,5 grados

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MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto y la temperatura del agua del mar en Málaga siguen de récord. La boya del Puerto de Málaga ha vuelto a registrar este viernes la temperatura mínima con 15,5ºC.

Este nuevo descenso se marca a escasos días de los 15,6ºC registrados el pasado martes y que suponía, hasta ese momento, el mínimo registrado en agosto tras bajar el termómetro de los 16,3 grados alcanzados en 2014, según los datos consultados.

Cabe recordar que, a diferencia de estos descensos, hace algo más de una semana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió de las "temperaturas altísimas del agua del mar en el Mediterráneo, muy por encima de lo normal en estos días para la época del año" y fue cuando la boya del Puerto de Málaga llegó a registrar "un valor increíble" de 28,80ºC.

Ahora, según los datos consultados, el valor es en descenso y marca un nuevo mínimo este viernes, día 28, con los 15,5ºC registrado esta mañana.