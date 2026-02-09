La Térmica acoge las Jornadas de Música Contemporánea de Nerja con especial protagonismo de la creación femenina

El vicepresidente de la Diputación y responsable de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a la concejala de Cultura de Nerja, Ana María Muñoz; el director del Museo de Nerja, Juan Bautista Salado, y Elisa Urrestarazu, directora de las jornadas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, acoge una nueva entrega de las Jornadas de Música Contemporánea de Nerja, que celebran su cuarta edición del 16 al 22 de febrero en colaboración con el Ayuntamiento de Nerja. El festival se desarrolla en el municipio de Nerja y en La Térmica, en la capital malagueña, manteniendo una línea de trabajo conjunta que se viene desarrollando desde ediciones anteriores.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de la Diputación y responsable de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a la concejala de Cultura de Nerja, Ana María Muñoz; el director del Museo de Nerja, Juan Bautista Salado, y Elisa Urrestarazu, directora de las jornadas.

El programa incluye conciertos, actividades formativas y encuentros en torno a la música contemporánea, con una destacada presencia de artistas y ensembles de proyección internacional.

Mestanza ha señalado que "para la Diputación de Málaga es un orgullo volver a formar parte de unas jornadas que crecen edición tras edición apostando de manera clara por la creación contemporánea, la formación y la proyección cultural del territorio", y ha añadido que "La Térmica es un espacio idóneo para acoger este tipo de proyectos, que conectan la creación actual con nuevos públicos y refuerzan la colaboración entre instituciones culturales".

Las IV Jornadas de Música Contemporánea de Nerja se consolidan como uno de los proyectos culturales más relevantes del municipio y como una iniciativa estable de reflexión, encuentro e innovación en torno a la música actual.

Tras la trayectoria desarrollada en ediciones anteriores, el ciclo refuerza su dimensión artística y educativa, manteniendo una programación centrada en la creación contemporánea y en el papel de los compositores como eje fundamental del proyecto.

Esta cuarta edición presenta una programación de marcado carácter internacional, con la participación de grupos y artistas procedentes de distintos contextos culturales, fomentando el diálogo entre lenguajes musicales diversos. Uno de los ejes destacados del programa es la visibilización de la figura femenina en la composición, con una presencia significativa de creadoras contemporáneas dentro de la programación.

El ciclo combina propuestas de música sinfónica, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Málaga y la Banda Municipal de Música de Málaga, junto a conciertos de cámara que permiten formatos más próximos y experimentales. A ello se suma una línea educativa y divulgativa consolidada, con clases magistrales especializadas y conciertos didácticos dirigidos a acercar la música contemporánea a públicos jóvenes.

La Escuela Municipal de Música y Danza de Nerja participa activamente en las jornadas, reforzando el vínculo entre formación y creación artística. Asimismo, el ciclo 'Nerja Contemporánea' pone el acento en el talento local, dando protagonismo a músicos del municipio y fortaleciendo la relación del proyecto con su entorno cultural más cercano.

CONCIERTOS EN LA TÉRMICA

El programa en La Térmica incluye el concierto de Klexos Saxophone Quartet, que tendrá lugar el 16 de febrero a las 20.00 horas en la Sala 005. Fundado en 2016, Klexos es uno de los ensembles emergentes con mayor proyección en el ámbito de la música contemporánea, con un trabajo centrado en la colaboración con compositores actuales y en la incorporación de performance, videoinstalación y recursos interdisciplinares a sus propuestas escénicas.

El 17 de febrero, también a las 20.00 horas en la Sala 005, será el turno de Chromoson Ensemble, formación internacional dedicada a acercar la música contemporánea a nuevos públicos a través de proyectos interdisciplinares. El ensemble ha participado en festivales y ciclos de referencia en Europa, América y Asia, y reúne a músicos y compositores especializados en nuevas formas de creación sonora.

CLASES MAGISTRALES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Dentro del programa formativo, La Térmica acogerá la clase magistral impartida por Eneko Vadillo los días 16, 17 y 18 de febrero, centrada en composición electroacústica, algorítmica y audiovisual. Vadillo, nacido en Málaga, cuenta con una amplia trayectoria internacional en el ámbito de la composición y la investigación sonora.

Asimismo, el 19 de febrero tendrá lugar la clase magistral de la compositora residente Mayu Hirano, con una conferencia titulada 'Orchestratio as Spectral Space' y sesiones de trabajo individual. Hirano desarrolla una obra centrada en la percepción sensorial y la psicología cognitiva, y ha sido interpretada en festivales y espacios de referencia internacional.

Con esta cuarta edición, las Jornadas de Música Contemporánea de Nerja consolidan a La Térmica como espacio de referencia para la música contemporánea, reforzando su papel como plataforma de creación, difusión y colaboración cultural junto al Ayuntamiento de Nerja.