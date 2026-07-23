La Térmica crea un Refugio Climático Cultural para ofrecer espacio gratuito de descanso, lectura y encuentro en verano

La Térmica crea un Refugio Climático Cultural para ofrecer un espacio gratuito de descanso, lectura y encuentro - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, pone en marcha este verano un Refugio Climático Cultural, un nuevo espacio gratuito concebido para ofrecer a la ciudadanía un lugar confortable donde descansar, leer, trabajar, encontrarse o simplemente permanecer durante los meses de mayor calor.

Estará ubicado en la Sala 008 y permanecerá abierto de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas, ofreciendo un entorno climatizado y accesible pensado para quienes busquen un espacio tranquilo durante el verano, sin necesidad de realizar ningún tipo de consumo.

La presentación del Refugio Climático Cultural ha contado con la participación del vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha destacado esta iniciativa como "un paso más en la vocación de servicio público de La Térmica, que amplía su función como espacio cultural para convertirse también en un lugar de acogida, bienestar y encuentro durante los meses de mayor calor".

El Refugio Climático Cultural de La Térmica se ha concebido como un espacio cómodo y accesible para el descanso, la lectura, el encuentro o el trabajo durante los meses de mayor calor. La sala cuenta con zonas de descanso equipadas con sofás, vegetación, una fuente de agua y enchufes para la conexión de dispositivos electrónicos, facilitando que cualquier persona pueda permanecer en ella con comodidad.

Además, pone a disposición del público una selección de catálogos de exposiciones y publicaciones editadas por La Térmica para su consulta, así como juegos de mesa, entre ellos el parchís, con el objetivo de fomentar un espacio de convivencia, ocio y bienestar abierto a personas de todas las edades.

La iniciativa nace inspirada en el proyecto desarrollado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, referente nacional en este ámbito, y en la creación de la Red de Refugios Climáticos Culturales, cuyas primeras reuniones se celebraron los pasados 26 y 27 de mayo en Madrid con la participación de representantes de instituciones culturales de todo el país, entre ellas La Térmica.

Así, López Mestanza ha subrayado la importancia de que La Térmica forme parte este proyecto. "Es una satisfacción que Málaga se incorpore a una iniciativa de ámbito nacional que entiende los espacios culturales como lugares al servicio de las personas. La Térmica vuelve a situarse a la vanguardia, siendo pionera en nuestra provincia con un proyecto que une cultura, sostenibilidad y compromiso social".

El proyecto cuenta además con la colaboración de Ecodes, empresa malagueña de referencia en el impulso de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, así como del Vivero Provincial de la Diputación de Málaga, dependiente del Servicio de Territorio Sostenible, que ha contribuido a la adecuación vegetal del espacio, reforzando el carácter acogedor y ambientalmente sostenible del Refugio Climático Cultural.

UN ESPACIO CULTURAL TAMBIÉN EN AGOSTO Esta primera edición del Refugio Climático Cultural se plantea como un nuevo espacio de acogida y encuentro dentro de La Térmica y forma parte de la voluntad del centro de mantener una oferta cultural abierta a la ciudadanía durante el periodo estival.

Durante el mes de agosto permanecerán abiertas al público, con acceso gratuito, las exposiciones temporales 'Murmuración', del artista estadounidense Ryan Schneider, y 'Tangere', de Nacho Martín Silva, dos proyectos que podrán visitarse de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Asimismo, la sala de estudio continuará prestando servicio durante todo el mes, de lunes a viernes, entre las 09,00 y las 14,00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, ofreciendo un espacio adecuado para el estudio y el trabajo en un entorno climatizado. El centro permanecerá cerrado los sábados y domingos, así como el 15 de agosto, con motivo de la festividad.

UN PROYECTO DE VOCACIÓN PÚBLICA

Con la puesta en marcha del Refugio Climático Cultural, La Térmica da un paso más en su apuesta por adaptar los espacios culturales a las nuevas necesidades de la ciudadanía, entendiendo la cultura también como un servicio público capaz de generar bienestar, favorecer el encuentro y ofrecer lugares accesibles y acogedores para todas las personas.

Esta iniciativa se incorpora a la programación permanente del centro durante el verano y supone el inicio de una línea de trabajo que conecta a La Térmica con otras instituciones culturales españolas comprometidas con la creación de espacios públicos de convivencia frente a los efectos de las altas temperaturas.