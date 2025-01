La Térmica de Diputación de Málaga aumenta en un 20% sus usuarios en 2024 por los proyectos en la provincia

MÁLAGA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha cerrado 2024 con más de 87.100 visitantes, lo que supone un 20% más de usuarios con respecto a 2023. En un ejercicio en el que se ha producido una amplia renovación de la oferta, con el nacimiento de programas como La Térmica Village, el festival Foolk y el certamen de moda SPAM, el crecimiento de público ha estado impulsado por los proyectos en la provincia y por el éxito de sus exposiciones.

Del total de asistentes, casi 35.000 han disfrutado de las propuestas en distintos municipios malagueños, destacando La Térmica Village, que congregó en sus cuatro paradas a unas 20.000 personas. Eso supone que alrededor de un 40% de los participantes lo hicieron en los eventos organizados fuera de la sede del centro.

En cuanto a las exposiciones realizadas en las instalaciones de La Térmica, han tenido más de 28.100 visitas en 2024, unas 2.300 más que las muestras realizadas en 2023. Y los RED Fridays, un clásico en la programación que ha contado este año con un nuevo concepto en el que se incluye una mayor presencia de artes vivas, han sido disfrutados por casi 13.000 personas en las cinco citas de 2024.

"Si hacemos un breve balance de cómo ha discurrido el año en La Térmica es para estar muy satisfechos, porque ha habido grandes eventos que han tenido una magnífica acogida y porque nuestra apuesta por llevar a cabo más actividades en toda la provincia ha sido exitosa", ha destacado el vicepresidente y diputado provincial de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza.

Además, ha incidido en que uno de los objetivos fundamentales de 2024 era llegar a la provincia y ha apuntado que se mantendrá la línea de acción para acercar la cultura contemporánea no solo en las instalaciones de la capital, sino también en los pueblos malagueños.

EXPOSICIONES

La primera exposición inaugurada en 2024 fue la muestra del artista estadounidense Aaron Johnson titulada 'We Are Made of StarDust'. Esta propuesta, formada por 16 acrílicos sobre tela de producción reciente, fue visitada por 8.160 personas desde el 16 de febrero al 2 de junio.

La siguiente en el calendario fue '^misericordia', el proyecto del artista Isidro López-Aparicio que detuvo su mirada en el pasado asistencial y de servicio a los más desamparados que albergó en sus inicios el edificio que hoy es sede del centro cultural. Un total de 5.180 personas visitaron la muestra que se pudo ver hasta el 13 de octubre.

Por su parte, los potentes retratos de la fotógrafa Estela de Castro, en los que capturaba a familias multiespecie en su alegato a favor de los derechos de los animales, superó los 4.500 visitantes. Y la muestra 'Look Here', con la que la agencia creativa El Cuartel celebraba su vigésimo aniversario y hacía reflexionar sobre la libertad de mirar, fue vista por casi 1.100 personas en tan solo dos semanas.

'Better', la exposición que se inauguró el pasado 30 de octubre con la propuesta de uno de los iconos del diseño contemporáneo, Stefan Sagmeister, ha sido vista por 7.300 personas hasta el momento. La muestra se puede visitar hasta el 2 de marzo.

GRANDES EVENTOS EN LA TÉRMICA

En 2024 no han faltado los grandes eventos en La Térmica y los RED Fridays han seguido estando a la cabeza. Casi 13.000 personas han asistido a las cinco citas de un año protagonizado por el cambio de formato, con la introducción de la cápsula de moda y una programación que, además de la música, ha pivotado sobre las artes vivas, con numerosas performances que han sido ampliamente seguidas por los usuarios. Entre 2.000 y 3.000 personas llenaron las instalaciones del centro en cada RED, que se celebraron los meses de mayo, junio, julio, octubre y noviembre.

A finales de mayo aterrizó Foolk, el primer encuentro de experimentación sonovisual que aunó tradición y vanguardia y que contó con artistas internacionales de la talla de Ryoichi Kurokawa y Marina Herlop como cabezas de cartel, además de Isabel Do Diego, Bromo, Amas, Electroverdiales, Ernesto Artillo, Luz Arcas, Alba Corral y Pedro Jiménez. Un total de 1.320 personas acudieron al festival que se posicionó como una de las citas más potentes del sur de Europa en su género.

Y unas 2.500 personas disfrutaron de la programación del certamen de moda SPAM, que contó con el Primer Premio Internacional de Moda David Delfín Talento Original, en el que desfilaron nueve diseñadores finalistas procedentes de diversos países.

Casi un millar de asistentes tuvo la instalación 'Ballon Mood' del creador malagueño Álvaro Calafat. Superó esta cifra la performance de Dani Pannullo titulada 'David Delfin, mi vida anterior'. También contaron con una importante afluencia de público las mesas redondas dedicadas tanto a la memoria e inspiración del diseñador malagueño que ha dado nombre al premio como a los retos actuales de la moda.

En la provincia La Térmica Village echó a andar el pasado 13 de abril en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos con más de 5.000 personas como testigos. El éxito de la primera cita presagió un año redondo, con más de 7.000 visitantes en Rincón de la Victoria para disfrutar de las actividades y escuchar a Soleá Morente en directo.

En total, las citas de Torremolinos, Antequera, Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre han acogido a casi 20.000 personas, que han disfrutado de una propuesta cultural de talleres familiares, actividades didácticas para adultos, conciertos, sesiones de Dj, performance, exhibiciones de baile y mercadillo de diseño en espacios singulares.

Además del Village y dentro de la acción en la provincia, hay que destacar las exposiciones, con la muestra de 'Amor, Humor y Desamor' del dibujante Omar Janaan en el primer puesto. Esta propuesta, que supone una intervención directa en las salas en las que se exhibe, ha sido visitada por unas 12.000 personas en Torremolinos y más de 1.100 en el CAC Vélez-Málaga.

Por otro lado, 'La historia del jazz jamás contada', los conciertos organizados por ELCAMM y La Térmica, han tenido un aforo de entre 250 y 300 personas en cada uno de sus cuatro encuentros en la provincia, el último de ellos este pasado 21 de diciembre en Marbella.

CONCIERTOS, CICLOS Y CURSOS

La oferta del centro cultural en sus instalaciones también ha sido respaldada por el público con ciclos muy bien acogidos como 'El polvorín de Inés Hernán', que reunió a más de 200 personas en el centro ciudadano Virgen de Belén; el podcast de Xenon Spain e Iván Gelibter, que congregó a 135 personas para escuchar a Bárbara Rey; y los ciclos de Mixtura y Somos como miramos, de Paula Bonet.

El Festival Moments, la poesía de Irreconciliables, las dos citas de Escribidores, el taller teatral de Alessandra García, el cierre de la San Telmo Fashion Week, la clausura del Festival de Cine Francés, las proyecciones de Filmin, el club de lectura de cómic de autoras de Juan Naranjo, los encuentros con ajedrecistas como Faustino Oro y los conciertos del programa 'Música a la fresca' en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Málaga son algunos de los eventos que han congregado a casi 6.000 personas este año. A esto hay que sumar unos 1.400 participantes en los numerosos cursos y talleres ofrecidos durante todo el año.