La Térmica de la Diputación de Málaga estrena este jueves el ciclo de danza experimental 'Carne de Baile'

MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, celebra el ciclo de danza contemporánea 'Carne de Baile', una propuesta escénica coordinada por la malagueña María del Mar Suárez 'La Chachi' que reunirá, entre febrero y mayo, cuatro piezas creadas en el ámbito nacional.

Así lo ha dado a conocer la Diputación en un comunicado, en el que detalla que el ciclo propone "una mirada hacia cuerpos no normativos y nuevas formas de representación escénica, situando la diversidad corporal como motor de la creación contemporánea".

Y es que este programa aúna obras que cuestionan los modelos hegemónicos de forma, edad, género o capacidad en la danza, poniendo en valor corporalidades que amplían los límites tradicionales de belleza, virtuosismo y funcionalidad.

Así, y a través de distintos lenguajes coreográficos, la escena se convierte en un espacio de experiencia y reflexión donde la fragilidad, la diferencia y la singularidad se presentan como potencia creativa y territorio de pensamiento.

CUATRO PIEZAS CREADAS EN EL ÁMBITO NACIONAL

El ciclo arranca este jueves, 12 de febrero con 'Ser Pastora', de Laura Morales, pieza en proceso de creación que conecta paisaje, tradición y emoción a través de un viaje simbólico que invita al público a acompañar a la intérprete en un recorrido entre lo animal, lo humano y lo afectivo.

El 12 de marzo se presenta 'La Revisión', de Sergio R. Suárez, proyecto que reflexiona sobre los códigos de representación del flamenco y la danza española desde una perspectiva de género, planteando la necesidad de cuestionar las estructuras normativas dentro del lenguaje coreográfico.

El 9 de abril llega 'Debut', de Rosa Romero, un solo escénico que aborda la idea del rito de iniciación y la búsqueda de pertenencia, en el que la intérprete se enfrenta al público como comunidad de aceptación.

El ciclo concluye el 14 de mayo con 'Criolla', de Ximena Carnevale, una propuesta que revisita el malambo desde una perspectiva contemporánea, analizando corporalmente esta danza tradicional argentina y explorando nuevas posibilidades sonoras y de movimiento.

Todos los espectáculos serán a las 19.00 horas en la Sala 005 del centro de cultura contemporánea La Térmica con entrada gratuita y hasta completar aforo.

'LA CHACHI'

La coordinación del ciclo corre a cargo de Mª del Mar Suárez 'La Chachi' (Málaga, 1980), actriz y bailaora formada en su ciudad natal. Tras especializarse en flamenco y ampliar su formación en teatro gestual, nuevas dramaturgias y danza contemporánea, desarrolla un lenguaje propio basado en la hibridación de disciplinas.

Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional Godot a Mejor Espectáculo de Danza 2022 por 'Los inescalables Alpes, buscando a Currito', además de una amplia proyección nacional e internacional con presencia en festivales y centros escénicos de referencia en Europa y América.

Los trabajos recientes de 'La Chachi' han sido seleccionados en plataformas internacionales como Aerowaves Europe o la Biennale Cinars de Montreal, en Canadá.