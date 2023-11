The New Raemon y Paula Bonet inauguran el nuevo espacio, que propone una mayor cercanía entre artistas y público, el próximo 17 de noviembre con 'Quema la memoria'.

The New Raemon y Paula Bonet inauguran el nuevo espacio, que propone una mayor cercanía entre artistas y público, el próximo 17 de noviembre con 'Quema la memoria'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Térmica de la Diputación de Málaga estrena un nuevo espacio multidisciplinar que acogerá eventos de formato reducido para impulsar la cercanía entre artistas y público, de forma que los asistentes podrán ser testigos de excepción de novedades y tendencias culturales de ámbitos diversos con un aforo muy limitado en una atmósfera cercana y muy especial.

"Si algo caracteriza a La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, es su carácter innovador e inquieto que le ha convertido en uno de los espacios de referencia de la cultura contemporánea nacional", ha afirmado el vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud, Manuel López Mestanza.

De este deseo por ofrecer un contenido actual y accesible para todo tipo de público, nace un nuevo espacio multidisciplinar cuyo objetivo principal es celebrar encuentros en formato reducido que favorezcan el contacto directo e íntimo entre los artistas y el público.

Con el fin de dotar a estos eventos de un carácter solidario, para acceder a los mismos será necesario reservar plaza y aportar un donativo que, dependiendo del evento, oscilará entre los tres euros y los cinco euros (gastos de gestión incluidos). Todo lo recaudado se destinará a ONGs y distintas asociaciones de la provincia de Málaga.

El cantautor The New Raemon, alter ego de Ramón Rodríguez, y la pintora y escritora, Paula Bonet, serán los encargados de inaugurar el espacio el próximo 17 de noviembre a las 20.00 horas con 'Quema la memoria', un diálogo que parte del libro del mismo nombre que ambos escribieron (Lunwerg, 2017). Un cancionero ilustrado íntegramente por Paula Bonet y que recopila las letras que The New Raemon escribió entre 2007 y 2017.

Lo que en un principio nació como una obra literaria creada entre ambos, ha desembocado en un espectáculo multisensorial en el que Raemon y Bonet interactúan a través de la música y la pintura. 'Quema la memoria' traspasará el papel para ofrecer al público una experiencia sensorial consecuencia de una inmersión conjunta donde resulta complejo distinguir dónde acaban las canciones de The New Raemon y dónde comienza el imaginario característico de Paula Bonet.

Un evento único e irrepetible en el que cada actuación es totalmente distinta a la anterior y en el que fluyen y se interrelacionan la poesía de las letras y los zarpazos musicales de Ramón junto con los pinceles y las manos tintadas en pigmentos de Paula.

El donativo para acceder a 'Quema la memoria' será de cinco euros. Lo recaudado se destinará a Plataforma Violencia Cero, asociación sin ánimo de lucro de ámbito provincial que trabaja por defender los derechos de las mujeres, por promover una sociedad más justa e igualitaria, así como por la erradicación de todas las formas de violencias machistas.

DISIDENTES Y SUBVERSIVAS

Bajo el título de 'Disidentes y subversivas: la magia de la autoficción', la escritora Elisa Coll Blanco y la editora de Amor de Madre, Victoria Irene Borrás Puche, explorarán los potenciales políticos y narrativos de la autoficción. Será el 29 de noviembre a las 19.00 horas y el acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo.

Analizarán cómo este género literario permite a las voces disidentes contar su propia historia, desgranar sus cotidianeidades y, lo más importante, explorar a partir de la ficción posibles realidades a las que aspiran pues, como ellas mismas reconocen, "para poder alcanzar mundos más justos, primero tenemos que ser capaces de imaginarlos".

Partiendo de esta premisa, Elisa y Victoria indagarán en la fantasía como herramienta para imaginar futuros posibles y su confluencia con los activismos y los movimientos sociales.

MIXTURA / VILLALOBOS + MENHIR

El viernes 15 de diciembre (20.00 horas) tendrá lugar la primera sesión de Mixtura, un ciclo de conciertos y debates organizado en colaboración con Málaga de Festival (MaF) y comisariado por el sello malagueño Dispar. A través del mismo, artistas de distintas disciplinas y sensibilidades explorarán lugares comunes en torno a la música y la palabra.

Este primer encuentro estará protagonizado por Villalobos, proyecto musical de Francisco Villalobos Santos, y por Menhir, colectivo de arte y música formado por la artista plástica y cantante Coco Moya.

Villalobos + Menhir trasciende lo musical para indagar en los trabajos de investigación doctoral de Francisco Villalobos y Coco Moya, dos miradas complementarias que guardan relación con el entorno rural y la creación de vanguardia.

Coincide, además, con el estreno del primer disco de Villalobos, 'Tula Hiperbórea', un conjunto de doce canciones inspiradas en la naturaleza, y con el próximo lanzamiento de Menhir, '13 moons and a Black Hole', su quinto álbum de larga duración.

En este caso, el donativo para acceder a este espectáculo será de tres euros. Lo recaudado se destinará a Cruz Roja Málaga.