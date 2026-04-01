La Térmica de Málaga acogerá una parada de la ruta para buscar a los 50 mejores panaderos de España

La Térmica acogerá una parada de la ruta para buscar a los 50 mejores panaderos de España con el impulso de Sabor a Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de La Térmica acogerán el próximo 12 de mayo la tercera de las siete paradas de la 'Ruta de l@s Panader@s Top' de España, un certamen en el que se busca a los 50 mejores artesanos del país.

Sabor a Málaga, la marca promocional de la Diputación de Málaga dedicada al sector agroalimentario, impulsa este evento con el objetivo de promocionar y dar visibilidad a los panaderos y pasteleros artesanos de la provincia, apostando por la calidad y la excelencia en el sector, han señalado desde la Diputación en un comunicado.

La ruta prevé las siguientes paradas: Bilbao (14 de abril), Barcelona (29 de abril), Málaga (12 de mayo), Madrid (1 de junio), Pontevedra (6 de junio), Valencia (2 de julio) y Tenerife (fecha por determinar). La entrega de premios tendrá lugar en Bilbao el 14 de septiembre.

Han señalado que pueden presentarse al concurso todos los profesionales de la panadería de España que cuenten con obrador propio y que elaboren el pan de manera artesanal. Cada participante se puede presentar en la convocatoria que le interese más, por razones de territorio o de calendario, pero solo en una convocatoria.

En la edición de este año habrá dos novedades. En concreto, por una parte, los participantes tendrán que presentar dos panes redondos y dos barras de pan; y, por otra, los tres panaderos mejor valorados tendrán que elaborar sus panes y barras en directo para optar a las Estrellas de Bronce, de plata y de Oro de la Panadería Española.

Los artesanos panaderos que deseen participar tienen que registrarse en www.50panaderostop.com y el día de la convocatoria deberán presentar dos panes redondos iguales y dos barras, también iguales, con las fichas técnicas correspondientes debidamente cumplimentadas según las bases del concurso.

Así, esas bases y las fichas técnicas se pueden consultar en www.panatics.com. El precio de la inscripción es de 50 euros y los beneficios irán destinados a la obra social Ernest Verdaguer de Panàtics para ayudar a comedores sociales.

Todas las convocatorias serán valoradas por el mismo jurado, compuesto por cuatro profesionales del sector, que será el responsable de efectuar las catas, a ciegas, de los panes presentados en cada convocatoria.

Los diez criterios que valorará el jurado en cada pan y barra son los siguientes: imagen visual externa, greña y estructura, peso, corteza y suela, cocción, miga, alveolado, aroma, sabor y estructura en boca.

Por último, una vez finalizadas las siete convocatorias, se anunciará quiénes son los 50 panaderos top y, entre ellos, los tres más valorados. Por primera vez, estos tres deberán elaborar en directo los panes y las barras, con las mismas características del concurso, en un mismo obrador para optar a ganar la Estrella de Bronce, Plata y Oro de la Panadería Española.

Esta elaboración está prevista para los días 13 y 14 de septiembre en el Bilbao Bakery Forum. Además, se comprobará anónimamente en tienda ('mise-en-place') la atención al público y la presencia del pan en su establecimiento.

La 'Ruta de l@s Panader@s TOP' de España es una evolución de la 'Ruta Española del Buen Pan', que ya pasó por las instalaciones de La Térmica en mayo de 2024.