La presentación del Red Friday XMAX para el 4 de diciembre en La Térmica de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de la Diputación de Málaga, celebra el Red Friday XMAS, una cita que tendrá lugar el viernes, 4 de diciembre, de 17,00 a 23,00 horas, y que convertirá el centro de cultura contemporánea en "un espacio de encuentro para el arte, la música y la creación actual". Más que una nueva edición de Red Friday, esta jornada nace "como una sorpresa para todas las personas que disfrutan de la programación del centro". La entrada será gratuita mediante invitación 'online', disponible a partir del miércoles, 2 de diciembre, a las 12,00 horas.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado el carácter especial de esta iniciativa concebida 'bonus track', una propuesta "añadida, inesperada y pensada para compartir con el público como broche final de 2026".

A López Mestanza le han acompañado en la presentación Ela Fidalgo, artista responsable de la restauración de la escultura textil de La Térmica conocida como La gordita, y Nukki, DJ y promotora malagueña, impulsora de 'Málaga es xula' y fundadora de Tongo Radio, dos de los proyectos que forman parte de la programación de esta jornada navideña.

Uno de los grandes atractivos de Red Friday XMAS serán las intervenciones artísticas concebidas para el propio edificio, con la participación de Ana Barriga, Imon Boy y Play in Colors, junto a los proyectos de Cachito Vallés y Ela Fidalgo. Las propuestas activarán diferentes espacios de La Térmica y plantearán "nuevas formas de relacionarse con su arquitectura y su entorno cotidiano".

Entre ellas destaca 'La reina del baile, 2026', de la artista Ana Barriga, una intervención realizada con esmalte, rotulador y spray, situada en el pasillo izquierdo de la primera planta. A través de su característico imaginario, Barriga presenta a una protagonista "libre, salvaje e indomable" que, pese a ser coronada como reina, "no está dispuesta a responder a las expectativas de los demás". Una obra que "reivindica la autenticidad y la libertad individual frente a las convenciones y los roles impuestos".

Por su parte, el artista malagueño Imon Boy realizará una intervención 'site-specific' en las ventanas del antiguo comedor de La Térmica. Su característico lenguaje visual, en el que confluyen el grafiti, la cultura pop, los videojuegos y el universo digital, "dialogará con la arquitectura de este espacio cargado de memoria histórica". A través de personajes y escenas de marcado carácter irónico y colorista, el artista "conectará el interior del edificio con el exterior, incorporando una nueva pieza al patrimonio artístico contemporáneo del centro".

Play in Colors completará las intervenciones con una propuesta que transformará el suelo y el banco situado en el patio de la biblioteca, incorporando nuevos elementos visuales y escultóricos a este espacio. Además, la jornada permitirá también conocer la exposición 'Cachito Vallés. El signo doble', que recorre el universo creativo del artista sevillano a través de obras que exploran las relaciones entre naturaleza y tecnología, imagen y materia, luz y sombra.

Su trabajo transforma elementos artificiales en formas de apariencia orgánica, generando imágenes que oscilan entre lo reconocible y lo extraño, lo natural y lo construido. La muestra, con su espacio de referencia en la sala 008, se extenderá por diferentes zonas interiores y exteriores de La Térmica y podrá visitarse hasta finales de enero de 2027.

Además, se dará a conocer el resultado del trabajo de conservación y restauración de una escultura textil de Ela Fidalgo, desarrollado en La Térmica junto a un taller participativo con personas usuarias de ASPA. La actuación "combina criterios de conservación con decisiones artísticas supervisadas por la autora y conecta creación contemporánea, reparación y cuidado de los materiales".

La música será otro de los grandes ejes de Red Friday XMAS, con un cartel que reúne nombres destacados de la nueva escena urbana. Bon Calso, Dora Band, yynestrosa y Skoll B protagonizarán los directos y sesiones de DJ en el patio exterior.

La tarde arranca con Skoll B, DJ granadino vinculado a los sonidos de la nueva escena urbana andaluza. A continuación llegará Dora Band, el proyecto de los hermanos Pimp Flaco y Kinder Malo, que presentan en directo su primer EP, 'Vinieron Cuatro Gatos', con una propuesta que cruza rap, 'spoken word' y flamenco desde un sonido más orgánico y con banda.

La representación malagueña llegará de la mano de yynestrosa, una de las voces con mayor proyección de la nueva escena urbana local, que actuará en la franja de mayor afluencia de público. El cierre correrá a cargo de Bon Calso, artista de Alcorcón que combina rap, pop alternativo, R&B y electrónica en un estilo propio, y que pondrá el broche musical a la jornada. Así, el DJ set a cargo de Skoll B transcurre de 17,00 a 19,00 horas; de 19,15 a 20,15 horas es el turno de Dora Band; yynestrosa actúa de 20,30 a 21,30 y Bon Calso cierra desde las 21,45 hasta las 23,00 horas.

La programación se completará con propuestas que conectan literatura, pensamiento y creación escénica. El podcast '¿Quieres ser mi amigo?', conducido por Mario Marzo y Dane Rivarola, grabará un episodio en directo en la sala 005. El formato parte del encuentro entre dos desconocidos que, tras coincidir en una "peculiar fiesta de divorcio", exploran semanalmente temas como "la amistad, la familia, la paternidad y las relaciones personales a través de conversaciones espontáneas y cargadas de humor".

La poesía tendrá también su espacio con 'Esto no es un recital', una propuesta a medio camino entre la conversación y la 'performance' teatral que reunirá a Ajo, Xavier Theros y Peru Saizprez en la sala 018, de 17,00 a 18,00 horas.

Por su parte, 'El Desempeño Fest 26 (Pon más empeño)' desplegará distintas acciones performativas simultáneas en varios espacios del centro, de 20,00 a 21,00 horas, con la participación de artistas procedentes de diferentes disciplinas escénicas.

La moda y la creación contemporánea tendrán presencia con 'El Banquete. Fashion is Served', una experiencia colectiva que reunirá moda, arte, gastronomía y 'performance' alrededor de una "gran mesa convertida en escenario y espacio de creación". "La propuesta toma el banquete como punto de partida para explorar los códigos sociales, los gestos y las formas de representación que rodean tanto a la moda como a la gastronomía", ha detallado la institución provincial.

El espacio se transformará en una instalación artística habitable, con dos grandes mesas longitudinales, textiles y elementos escenográficos que construirán un universo visual teatral y exuberante. Un recorrido central que funcionará "como pasarela y espacio de circulación, mientras que una plataforma acogerá a los modelos y las intervenciones de moda".

La propuesta contará con la participación de Aleixandri Studio y Apolineo Studio, "dos universos creativos que presentarán conjuntamente sus colecciones, integrando sus diseños en una experiencia escénica que se aleja del formato convencional de pasarela".

La programación incorporará también Tongo Radio, con un encuentro de conversación y una sucesión de sesiones musicales a cargo de DJ Nukki, JOHA y Klau, que llevarán la cultura de club al Patio del Tiempo. A ello se sumará el taller y la presentación de Málaga es xula, así como una intervención de arte urbano en directo de Brevas Bravas, con la participación de cuatro artistas grafiteras. El Market de Diseño ocupará las galerías de la planta baja, ampliando excepcionalmente su horario hasta las 23,00 horas. La jornada contará además con 'food trucks' y servicio de bar.