Texas, Beret, Los Secretos y Carolina Durante, próximas citas en Starlite, que celebra este domingo su gala benéfica

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Texas, Inazio y Beret son los siguientes invitados del Starlite Occident Marbella (Málaga), uno de los festivales de música más destacados de España, que celebra su gala benéfica este 10 de agosto. Al final de semana llegarán Los Secretos y Carolina Durante.

La Gala Starlite es "el evento filantrópico de referencia de la Fundación Starlite", han indicado desde el festival, y tiene como objetivo principal recaudar fondos para hacer realidad los proyectos solidarios de las Fundaciones Niños en Alegría y Lágrimas y Favores.

Sus anfitriones, Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán "la han consolidado como una de las citas solidarias más relevantes de Europa, reuniendo a destacadas figuras del ámbito social, cultural y empresarial en una noche dedicada a la generosidad y al compromiso social". Su 16 edición tendrá lugar este 10 de agosto con el tema 'Masquerade Night'.

ACTUACIONES

Formada en 1986 en Glasgow, Texas se dio a conocer en 1989 con su sencillo 'I Don't Want A Lover' y llegará el lunes 11 de agosto a las 22.00 horas al escenario de Starlite.

El mismo día, pero a las 01.00 horas llegará Inazio, establecido como la revelación de los artistas emergentes en España, que "ha cautivado al público con sus canciones sinceras y conmovedoras", han indicado desde el festival.

El martes a las 22.00 horas actuará Beret, con más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify y que se ha convertido en uno de los artistas "más exitosos", con canciones como 'Porfa no te vayas', 'Lo siento', 'Ojalá', 'El día menos pensado' o su último éxito 'Cupido'.

Un verano más, DJ Nano será parte de las noches de Starlite Occident y celebrará su internacional fiesta 'ORO VIEJO' el martes 12 de agosto a las 23.00 horas.

La fiesta "más linda del mundo", Bresh, que ya ha pasado por el auditorio del Starlite, volverá el miércoles 13 a las 23.59 horas con "una noche inolvidable". Los Secretos, liderado por Álvaro Urquijo y caracterizado por un pop melódico, llegará el jueves 14 de agosto a las 22.00 horas.

Por último, el viernes 15 a las 22.00 horas llegará la banda de indie rock Carolina Durante. 'Hamburguesas', 'Normal', 'Perdona (Ahora sí que sí)' o 'Las canciones de Juanita', son algunos de los temas que han protagonizado la carrera del grupo.