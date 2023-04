De la Torre aboga por abrir el debate "a todos los candidatos" en la campaña de las elecciones municipales

MÁLAGA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha abogado por abrir el debate "a todos los candidatos" en el marco de la campaña de las elecciones municipales "cuantas veces sea posible" y "dentro de una agenda que va a estar cargada de cosas".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas después de que el pasado lunes el secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a la Alcaldía de la capital, Daniel Pérez, le pidiera un debate 'cara a cara'.

No obstante, De la Torre ha recordado que se está casi en mitad de abril y la campaña electoral es en mitad de mayo aproximadamente. "Estamos ahora en tareas del día a día, del Gobierno, en la cual tenemos la responsabilidad de que las cosas funcionen lo mejor posible en Málaga".

Precisamente, estas declaraciones las ha realizado después de presentar una nueva edición de las Becas Talento de Fundación Málaga, dirigidas a jóvenes artistas que cursan su formación y perfeccionamiento en el ámbito de las artes escénicas.

"Como eso podría hablarle de la agenda mía, que está repleta de actividades de trabajo diarias, no estamos ahora en campaña, ya llegará el momento de la campaña", ha incidido, al tiempo que ha agregado que "siempre hemos ofrecido todas las oportunidades para hablar, dialogar y debatir con todos los candidatos". Así, ha recordado los diálogos en distintos medios con otros candidatos durante otros pasados comicios.

Por tanto, ha sostenido De la Torre, "abierto a ello en los términos que acabo de decir. Siempre tratamos por igual a todos los candidatos", ha apostillado.

De igual modo, ha opinado que en las campañas electorales lo que tienen que ser son "oportunidades de información veraz, correcta y completa a efectos de que los votantes se sitúen en relación con lo que se pretende hacer, desde dónde se parte, hacia dónde queremos ir... y eso es lo que haremos, facilitar esa información y, por tanto, abierto a los debates de todos los candidatos".

"Hemos estado en esa línea y seguiremos estando en esa línea cuando llegue la campaña que es a mitad de mayo, no ha llegado a mitad de abril todavía", ha incidido.

Sobre la lista, ha insistido en que se estará "en el calendario que toca. Esos temas está todo muy tasado, muy cuadriculado, muy de fechas y aprovecharé el tiempo que queda para conformar la lista lo mejor posible".

Al respecto, ha reiterado que "lo primero es preguntar a mis compañeros, no lo he hecho todavía prácticamente casi a ninguno, el deseo de continuar o no. Supongo que la mayor parte está en idea de continuar pero puede haber alguien que diga 'mi proyecto vital es otro', etcétera; y luego completar la lista con candidatos y candidatas que ofrezcan lo mejor para poder dar el mejor servicio a la ciudad si tenemos la confianza suficiente de la mayoría amplia en las próximas elecciones". "Agotaré el plazo en ese sentido, no le quepa la menor duda", ha avisado De la Torre.