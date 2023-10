De la Torre, sobre acto del PP del domingo en Málaga: "Podemos estar todos, es con sentido de nación, constitucional"

MÁLAGA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este miércoles al acto del PP organizado para este próximo domingo en la capital para expresar el rechazo a la amnistía al que está previsto que asistan los presidentes del PP, Alberto Núñez Feijóo; y del PP andaluz, Juanma Moreno; y ha afirmado que "podemos estar todos en la comunidad de que no es un acto de partido, es un acto con sentido de Estado, de nación, constitucional", al tiempo que se ha mostrado seguro que en el mismo "se hablará de la Constitución".

De la Torre ha criticado que "lo que se está planteando y negociando, aparentemente, aunque con un gran oscurantismo, es que haya una amnistía para quienes perpetraron, no hay otra palabra para decirlo, el atentado, el golpe de estado contra la Constitución cuando en octubre de 2017 platean todo este proceso de medidas para desconectar Cataluña del Estado español".

"Cuando el gobierno plantea y negocia con un grupo y con otro --aludiendo a la posible amnistía y las medidas económicas especiales-- se está olvidando de la igualdad", ha abundado.

Así, ha incidido en que para defensa de la cohesión del país "necesitamos partidos que no estén afectados por estos temas y el PSOE va a estar afectado si lo hace, espero y deseo que no lo haga". "El acto del domingo es para que se dé cuenta, si hay mucha gente será mejor todavía, de que no es bueno hacerlo, es negativo para España y para el propio PSOE, protagonistas de estos actos", ha añadido.

PÉREZ (PSOE): "EL PP TIENE EL NORTE PERDIDO"

Por su parte, el portavoz municipal socialista y secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha contrapuesto la manifestación "masiva" convocada el sábado en relación con la sanidad pública y para "exigir derechos", frente "al canelo que se han inventando para el domingo el PP".

De hecho, ha considerado que el acto "realmente enmascara un mitin del PP". "Ese paseo que se van a dar desde la plaza de la Constitución al final de Larios es un paseillo, hacer el canelo, no tiene otra explicación que decirlo en estos términos tan malagueños". Pérez ha asegurado, asimismo, "el PP tiene el norte perdido desde que fracasó su investidura", ha concluido.

CON MÁLAGA: "EL PP INTENTA DESLEGITIMAR" AL GOBIERNO

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha dicho que el PP "está situado en una posición de oposición". "Feijóo, le ha costado, pero ha tomado conciencia de que no va a ser presidente de este país porque los números no le suman en el Parlamento y está haciendo lo que suele hacer el PP cuando no gobierna", que es "intentar deslegitimar al Gobierno a través de todos los medios posibles y, en este caso, agitando un fantasma que, creo, no coincide con la realidad". "España no se rompe. España mediante el diálogo, la integración, la aceptación de su carácter plurinacional está más sólida que antes".

Por tanto, a su juicio, la movilización del domingo convocada por el PP, es "una operación política del PP para intentar desgastar al posible gobierno de coalición que se forme en el país".

Por último, el concejal de Vox Antonio Alcázar ha explicado que es una convocatoria del PP y ha aludido a que es "curioso" que coincida en hora pero en diferentes sitios, ya que la de Vox es con un acto en Madrid, anunciado con anterioridad, ha concluido.