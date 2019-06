De la Torre confía en cambio de criterio de Junta sobre evaluación ambiental ordinaria en el proyecto del Benítez

Publicado 07/06/2019 13:17:50 CET

El alcalde en funciones se ofrece al Ejecutivo para "en vez de hacer una cuestión que dure muchos meses dure pocos"

MÁLAGA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha confiado en que pueda haber un cambio de criterio en la Junta de Andalucía, tras exigir el Ejecutivo andaluz someter a evaluación ambiental ordinaria el proyecto del parque en el Campamento Benítez.

De la Torre, tras cuestionado por los periodistas, ha dicho que le da la impresión de que las "inercias que la Junta tenía en el Gobierno anterior y no son fáciles de cambiar en dos días o los pocos meses que lleva de gobierno", ha valorado.

También ha agregado que "las inercias de informes contradictorios de la Dirección de Medio Ambiente no han sido capaces de cambiarlas" el actual Ejecutivo autonómico, por lo que De la Torre se ha ofrecido al mismo a "ayudar a cambiarlo, para, en vez de hacer una cuestión que dure muchos meses dure pocos meses".

Ha aludido, en este punto, al arroyo El Cañuelo, preguntándose "si se inundó históricamente alguna vez el Benítez", respondiendo que "no tengo noticias en ese sentido". "¿Pasaría algo si se inundara el Campamento Benítez, donde no hay instalaciones, no es un parque empresarial ni es una zona residencial?", se ha preguntado, añadiendo que "estos temas no están de más preguntárselos a la hora de plantear la cuestión".

Por ello, ha abogado por plantear una salida que vaya en la línea que hasta ahora la Junta de Andalucía anterior "no ha hecho": "Aplicar las normas con sentido común de tal manera que no frene los proyectos, como ha hecho en Málaga con mucha constancia y frecuencia".

Por otro lado, ha explicado que este pasado jueves pudo intercambiar impresiones con la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, en relación con el Campamento Benítez y ha señalado que le dijo que "iba a tomar interés en ver esta cuestión y que me llamaría".