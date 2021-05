De la Torre cree que el Gobierno no tiene intención de torpedear el hotel del puerto y ofrece colaboración para informe

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado "encantado" de que el Ministerio de Cultura, atendiendo a peticiones que se han hecho, quiera profundizar sobre el futuro hotel Torre del Puerto de la ciudad, tras anunciar el Ejecutivo el inicio de un expediente informativo sobre el proyecto de construcción de esta iniciativa. Además, no cree que el Gobierno tengan intención de torpedear este proyecto y ha ofrecido total colaboración para que realicen dicho expediente.

De la Torre, que ha inaugurado en Madrid el estand del Ayuntamiento de Málaga en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha sido cuestionado por el hecho de que el Ministerio de Cultura inicie un expediente informativo sobre el futuro hotel Torre del Puerto de Málaga y ha dicho que lo ve "en términos positivos, como es natural".

"Quiero decir --ha continuado--, encantando de que el Ministerio de Cultura quiera, atendiendo a peticiones que se le han hecho, profundizar en este tema y estudiar este proyecto muy interesante, desde el punto de vista hotelero; estamos en una feria turística y creo que muy interesante desde el punto de vista de la ciudad".

Ha incidido, asimismo, en que "como todas las cosas puede haber opiniones diferentes y es natural que en base a esas opiniones diferentes se le haya pedido al Ministerio de Cultura que haga un informe sobre este tema y lo hará", ha apostillado.

Es más, ha dejado claro que "nosotros le daremos toda la colaboración. Colaboración plena y total, la que se nos pida, cuando nos la pidan, para que hagan su trabajo cumpliendo sus obligaciones".

En este punto, ha recordado que le llamó "hace unos días un secretario general del ministerio para anunciarme que iban a hacer este trabajo", volviendo a reiterar que "yo ya le dije que toda la colaboración que nos pidieran".

Cuestionado, en concreto, por si cree que quizá con este nuevo estudio se pueda, por parte del Gobierno, estar torpedeando este proyecto, ha dicho que él no tiene esa perspectiva: "No se lo pregunté --al secretario-- porque por cortesía y lógica lealtad institucional me parecía fuera de lugar que yo planteara una pregunta de este tipo".

"A mi me dijeron que tenían peticiones", ha detallado, al tiempo que "han considerado quienes se lo han pedido que deben hacerlo y ellos lo van a hacer ese informe", incidiendo en que "no creo que tenga por parte del Gobierno esa intención, lo veremos cómo se desarrolla, pero por nuestra parte toda la colaboración para que lo hagan con absoluta objetividad, independencia, etcétera".

El Ministerio de Cultura y Deporte ha informado este martes del inicio de un expediente informativo sobre el proyecto de construcción del hotel Torre del Puerto, en Málaga con el fin de realizar las actuaciones que sean precisas, en el ámbito de sus competencias, "a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y, ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del Patrimonio Histórico Español".

A su vez, se recabará, de las administraciones competentes, toda la información disponible para determinar la necesidad de iniciar o no un expediente por expoliación, han señalado desde el Ministerio en un comunicado.