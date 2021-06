De la Torre defiende la transparencia y la oposición le recrimina la "opacidad" del equipo de gobierno

MÁLAGA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga, celebrado este miércoles y convocado por la oposición, ha sido un tira y afloja entre el equipo de gobierno y PSOE y Adelante sobre la transparencia. Durante la sesión, el alcalde, Francisco de la Torre, ha defendido la gestión y ha dejado claro que se da toda la información que se pide y que se tiene; por contra la oposición ha criticado "la opacidad" y "falta de transparencia" del equipo de gobierno.

Durante el pleno se han debatido seis puntos en los que, principalmente, la oposición ha demandado información sobre Promálaga, el CAC, fondos Unespa o reforma del parque de bomberos de Martiricos al entender que, pese a haberla solicitado, no la han tenido. El equipo de gobierno ha votado en contra de las mociones, ya que, a su juicio, "reclaman una información que está dada. Se ha hecho y se hará siempre", ha sostenido el alcalde. "Este Ayuntamiento no es que presuma es que somos transparentes", ha subrayado.

Es más, De la Torre ha acusado a la oposición de "hacer ruido" y querer "desgastar" al equipo de gobierno, pero ha dejado claro que "no lo van a conseguir porque somos transparentes"; además, ha aludido a que disponen de caminos para pedir esa información. También la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, como miembro del equipo de gobierno, ha defendido que cuando se ha pedido una información se ha dado y ha tachado el pleno de "sobreactuación". Por su parte, durante todo el pleno PSOE y Adelante han acusando al equipo de gobierno de ser "opaco".

El concejal no adscrito Juan Cassá, que ha intervenido solo en un turno de palabra, ha justificado su voto con la oposición en algunas mociones al entender que si se hace "bandera de la transparencia" dentro de la gestión, "y no lo dudo", se tiene que dar la información que se solicita. "No entiendo que si un equipo de gobierno está tranquilo va a negar información", ha justificado.

Así, el pleno ha comenzado, en primer lugar con la petición del PSOE de la comparecencia del alcalde para informar sobre la resolución dictada por el regidor de 12 de mayo en relación con la comisión de transparencia. Así, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha acusado al alcalde de "cercenar" la participación y transparencia de este Ayuntamiento con la firma de esa resolución.

En concreto, ha acusado a De la Torre de "dilapidar la libertad de información de los concejales de la oposición tras firmar el decreto de la vergüenza para evitar rendir cuentas sobre el caso de supuestas mordidas en contratos de la empresa pública Promálaga a cargo de su exdirector económico y financiero y sobre la opaca gestión del CAC".

"¿Va a seguir actuando de esta forma poco transparente, opaca y que impide la labor como oposición?", le ha preguntado directamente Pérez a De la Torre, advirtiendo que, de ser así, convocarían un pleno extraordinario "siempre que sea cercenado el derecho a la transparencia".

Pérez, tras volver a reiterar la solicitud de información, ha advertido de que "algo huele mal en Promálaga y en el CAC no tenemos toda la información. Un día más en el CAC las sombras son más grandes que los cuadros, es su responsabilidad, De la Torre, no diga que todo es transparente".

De la Torre, por su parte, tras insistir en que en el equipo de gobierno "somos transparentes" y lamentar "el ruido" que quiere hacer la oposición, ha admitido que firmó la resolución pero no fue elaborada por él, recordando también las normas de la comisión de transparencia, que fueron aprobadas por todos, "por lo que no era factible ver estos temas" que proponía el PSOE. "En el camino adecuado podrán tener la información. Reflexionen sobre lo mal que lo hicieron en la comisión de transparencia".

Ha defendido De la Torre también, tras las críticas, que la oposición ha tenido toda la información en relación con el tema de Promálaga que se podría dar: "No se quieren enterar, quieren que hagamos una ilegalidad, un ilícito penal", pidiendo a los socialistas que "sean serios y profundicen" ya que quieren acusar de falta de transparencia lo que en realidad es una "imposibilidad de dar información porque lo impide la ley".

"Saben de sobra que hemos dado toda la información y la seguiremos dando", también, ha proseguido, sobre el CAC, donde ha explicado que el Área de Cultura ha dado "toda la información que han pedido".

La portavoz de Cs ha tachado el pleno de una "sobreactuación e hipérbole" cuando dice la oposición que "no tienen información". "Son muchos los canales que existen en este Ayuntamiento", ha defendido, recordando que están todos presentes en los consejos. "No se sostiene el argumento que les ha traído a este pleno", ha resumido, asegurando que, mientras tanto, "hay mucho que hacer". "No es oportuno que digan que les falta información" pero "están en su derecho y le aclararemos lo que necesiten", ha abundado.

Por su parte, la viceportavoz de Adelante, Paqui Macías, ha asegurado que con el pleno "estamos haciendo un ejercicio de democracia" y desde la oposición "ejerciendo un derecho a utilizar todas las herramientas que tiene el Consistorio para ejercer nuestro trabajo de fiscalización del equipo de gobierno".

MOCIONES

Todas las mociones han sido rechazas. Así, la primera, y que ha contado con 15 votos en contra y 14 a favor --PSOE, Adelante y edil no adscrito--, ha sido sobre "la opacidad" de la gestión de Promálaga. En este punto, el concejal socialista Mariano Ruiz Araujo ha lamentado "la escasa información": "No tenemos y no nos dan ni un solo papel de la causa penal ni laboral y eso que somos miembros del consejo de administración ¿Están ustedes tranquilos? ¿Qué nos quieren ocultar", ha preguntado; mientras que Macías ha pedido saber "cuanto antes qué paso".

La concejala delegada de Turismo y Promoción de la Ciudad, Rosa Sánchez, ha insistido en que es un caso judicial y ha vuelto a reiterar que la información que ha solicitado la oposición y que se ha podido dar, se ha dado. También ha valorado la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno.

CAC

Otro de los puntos y mociones debatidas ha sido sobre el CAC, rechazada también con 15 votos en contra y 14 a favor. En este caso el PSOE y Adelante han lamentado las polémicas en torno a este espacio. Crítico ha sido el concejal de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia que ha sido rotundo al afirmar que "la gestión del CAC es un desastre y vergüenza" para la ciudad, pidiendo abrir un expediente informativo para analizar la gestión.

Estas críticas han sido rechazadas por el equipo de gobierno. Por un lado, Losada ha dicho que las preguntas sobre este centro a lo largo de los años han sido contestadas. "No tenemos ningún tipo de intencionalidad de ocultar nada. Queremos que se cumpla el pliego" y "miramos con lupa para que se haga", ha añadido, dejando claro que las "inquietudes" en el pliego, encantados en responder". El alcalde, por su parte, ha mostrado el apoyo a la gestión de Cultura.

Por otro lado, las mociones sobre "opacidad" en relación con la gestión de los fondos Unespa, "sobrecostes" en la reforma del Parque de bomberos de Martiricos y sobre las personas que trabajan en el Ayuntamiento también han sido rechazadas.

Así, la confluencia de IU y Podemos y el PSOE han aprovechado para recriminar al equipo de gobierno sobre las "deficiencias" que arrastra el servicio de bomberos. El equipo de gobierno, tanto Avelino Barrionuevo, del PP, como Losada, de Cs, han defendido la gestión. "No engañen más a los malagueños", ha pedido el concejal de Seguridad.

Sobre la reforma del parque de Martiricos, frente a la "opacidad" criticada por oposición, el concejal 'popular' Francisco Pomares, que ha hecho un histórico de la reforma de Martiricos, ha insistido también en que los consejeros tiene toda la información, asegurando que hay que visitar el parque para "ver la gran transformación y estar orgullosos del trabajo del IMV en ello".