De la Torre destaca "la calidad" del juego del Málaga y se muestra seguro del triunfo ante Las Palmas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ve el partido del Málaga contra Las Palamas en la peña Malaka Hinchas. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado este miércoles "la calidad" de juego del Málaga CF y se ha mostrado seguro del triunfo del equipo ante Las Palmas este miércoles en la vuelta de las semifinales de los 'play-off' de ascenso.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha felicitado al Málaga por sus últimos partidos, que pudo ver en dos peñas de la ciudad: "Formidable, el comportamiento, el juego, la capacidad, la ilusión, el entusiasmo y la calidad del juego".

"Con esos mimbres y con esa calidad yo estoy seguro del triunfo" del Málaga en el partido de este miércoles, mostrando, asimismo, ánimo ante la cita. "Si se trabaja de la misma forma el equipo, el entrenador y todos, y la afición aquí va a estar volcada en la Rosaleda, espero lo mejor en el día de hoy".

Sobre un pronóstico para el partido, De la Torre ha dicho que es difícil acertar pero "con 1-0 es suficiente, pero si son 2-0 pues más alegría, tampoco se trata de humillar al contrario una vez que ya se le venció en casa".

"Nos queda luego, si se elimina a Las Palmas, que es lo más normal, la final con el Almería, un equipo de una ciudad hermana, ciudad andaluza, y ahí yo aventuro que el que gane va a ser un equipo andaluz, evidentemente, y el que gane debe de mantenerse en Primera hasta que el otro suba la próxima temporada", ha señalado.

Eso sí, ha añadido que "yo aspiro que sea el Málaga, obviamente" por lo que tras ser cuestionado si ve al Málaga CF en Primera ha dejado claro que sí, pero "a base también de estando en Primera una temporada completa, entera, para seguir, y que en esa temporada el otro equipo andaluz, el Almería suba y se den la mano el equipo y las dos aficiones, que son aficiones de dos ciudades hermanas, no lo olvidemos", ha concluido.