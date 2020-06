De la Torre dice que Málaga "irá bien" e incide en que en turismo es "esencial" el contagio cero

Asegura que "hemos sido una ciudad de éxito y volveremos a serlo"

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este miércoles en relación con el turismo que la ciudad "irá bien", destacando el progreso en la ocupación de cara a los próximos meses pero ha dejado claro que "es esencial" que haya contagio cero.

En cuanto a datos, el alcalde de Málaga ha precisado que actualmente hay unas 2.500 plazas de hoteles abiertas en la ciudad y la ocupación debe estar entorno a un 20 o 25 por ciento, siendo las previsiones para julio del 50 por ciento "y creciendo".

Asimismo, ha incidido en que las previsiones, no obstante, dependerán de cómo se evolucione, insistiendo, en este sentido, en que en el tema del turismo es "esencial" que "tengamos contagio cero, que vayamos bajando el número de incidencias por cada 100.000 habitantes, que Málaga está muy bien, mejor que Baleares, pero que lleguemos a cero".

Por ello, ha incidido en la importancia de la distancia social, el uso de la mascarilla y las medidas higiénico-sanitarias; además de hacer los triajes y rastreos de los contagiados para localizarlos "con gran rapidez".

De la Torre, tras ser cuestionado, ha incidido en que el turismo "es un sector importante" para la ciudad: "El turismo es clave", ha apostillado, señalando que ha sido el más afectado por la crisis, ya que "depende del cliente y no está, porque al estar confinado no ha podido moverse el de Málaga y el de fuera, menos todavía", además de que el de fuera "aún no está recuperado, estará en pocas fechas pero será gradual".

Por tanto, ha reconocido que eso "se nota en la ciudad, se nota en los hoteles, demanda en las terrazas, cafeterías, restaurantes, tiendas... El vacío del turismo en Málaga es muy visible", ha apostillado.

"CIUDAD DE ÉXITO"

No obstante, ha afirmado que "hemos sido una ciudad de éxito y volveremos a serlo", ha manifestado, destacando el crecimiento en turismo urbano en los últimos años y valorando el atractivo de la ciudad para el turismo nacional e internacional.

A juicio del regidor, en la medida en que el turismo internacional tarde un poco más que el nacional "nos afecta", lamentando que el Gobierno central "no estuvo acertado" cuando habló de cuarenta, ya que "debía haber mandado el mensaje de que, en coordinación con Europa, España era partidaria de abrir fronteras de una manera inteligente", aludiendo al control y test en salida, tener un visado y posible control en España, "para seguridad del que viene y de los que recibimos a los que vienen".

"Espero que en esa línea se vaya trabajando", ha dicho, tanto para los que vienen en avión, en tren, barco o coche. Para De la Torre, "es la forma de crear un espacio único europeo, tipo Schengen, pero con seguridad sanitaria y la seguridad en general".

De igual modo, sobre la posibilidad de la cuarentena para turistas de Reino Unido, De Torre ha incidido en que "lo que acuerde Europa con Reino Unido es lo que debe hacer España con Reino Unido", abogando por buscar en la UE la "mejor respuesta". También ha dejado claro que los números sanitarios del país son "mejores" que los de Reino Unido y "eso Reino Unido lo debe tener en cuenta".

NUEVA NORMALIDAD

Por otro lado, cuestionado por la nueva normalidad y cuáles son los retos, De la Torre ha dicho que uno de ellos "es no relajarnos" y "no cabe duda que la nueva normalidad --en relación con los anteriores meses-- va a suponer más dinamismo en la economía, más ocupación en comercios", aunque hay que ver las normas que establecerá la Junta.

Ha reiterado, asimismo, la importancia de las normas como la distancia social en esta nueva normalidad y el uso de mascarillas, por lo que la colaboración de todos "es esencial". "Ese pequeño sacrificio de uso de mascarillas, que estorba un poco pero que podemos llevarla como ejemplo de solidaridad, por si estuviéramos infectados no infectar a nadie", ha dicho.

Sobre cuánto tiempo se tardará en salir de la crisis ha afirmado que dependerá de "muchas medidas y cómo vaya la política económica española y europea, cómo se canalicen fondos europeos, si el tejido empresarial sobrevive al cien por ciento o no...".

A su juicio, es importante tener un marco normativo "ágil" y una seguridad y estabilidad jurídica "importante", además de un ambiente de cooperación en todos los planos. "Es importante que el país de ejemplo de cooperación y lealtad institucional", ha concluido.