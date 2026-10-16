De la Torre dice que "no tenemos ningún afán recaudatorio" con la ZBE de Málaga y que se trabaja en la ordenanza

Archivo - Cartel de Zona de Bajas Emisiones en Málaga capital - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este viernes, después de que, tras una sentencia el Ayuntamiento haya dejado de multar por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que "no tenemos ningún afán recaudatorio" y ha explicado que se trabaja en modificar la normativa, aunque ha advertido de la "dualidad que hay", ya que la misma norma en otros lugares se aplica sin problema.

De hecho, De la Torre ha destacado que de la ordenanza de Movilidad de Málaga "se han inspirado municipios, lo acabo de saber esta mañana hablando con la delegada, como Bilbao, por ejemplo, que es exactamente lo nuestro y --allí-- no hay ningún problema porque nadie ha recurrido", ha explicado.

En relación con las multas ha subrayado que "no tenemos ningún afán recaudatorio, absolutamente ninguno, niego la mayor" y ha asegurado que "si corresponde legalmente devolverlo, lo devolveremos".

Pero, ha continuado, se ha cobrado porque "la ordenanza es correcta, desde el punto de vista de su base, de su necesidad de hacerla", lo que tiene "es un elemento de debilidad en que planteaba un distinto tratamiento a los vecinos del municipio de Málaga del resto del municipio".

Por otro lado, De la Torre ha dicho que "tenemos que abordar con seriedad el tema de la contaminación de nuestra atmósfera, del creciendo de CO2, de la temperatura", aludiendo, entre otros a datos científicos sobre el crecimiento del nivel del mar.

"¿Cómo no podemos reflexionar y pensar qué tenemos que hacer para que todo esto sea compatible con una vida cómoda, pero que sea sostenible?", se ha preguntado De la Torre, que ha reconocido que "falta, es verdad, transporte sostenible, pero eso, que haya más trenes de Cercanías, nosotros nos esforzamos en que lo entienda Renfe y Adif, pero no es un tema que tengamos nosotros que hacer, no está en nuestras manos".

También el regidor ha abogado porque sean más potente el transporte interurbano, y por el impulso de los aparcamientos disuasorios alternativos, entre otros.

En relación con la sentencia, el regidor ha señalado que "si el juez dice que la discriminación positiva hacia los ciudadanos de Málaga no puede ser, ya trataremos de resolverlo", pero ha incidido "en la dualidad que hay" porque existen "iguales ordenanzas en otros sitios y sin problema", ha reiterado.

Cuestionado por si se trabaja en la modificación de la nueva normativa de Movilidad, ha sostenido que "no es fácil" porque "a la hora de inspirarnos, nos inspiramos en quienes se han inspirando en nosotros y lo tienen sin problema...".

Asimismo, sobre los plazos de la misma ha añadido que "es un tema que tiene su tiempo, evidentemente, haremos las consultas, trataremos de inspirarnos, de preguntar a ver qué podemos hacer y trataremos de hacerlo lo mejor posible".

En este punto, ha lamentado que Vox tenga "un concepto para mí equivocado de decir no es necesario plantear" la ZBE y ha subrayado que "es necesario". "Es necesario hablar de que el transporte debe ser sostenible, que tenemos que defender que la atmósfera del planeta no entre en una situación más grave de la que ya está".

"Hay muchos elementos que son los que incrementan el CO2 en la atmósfera, no solamente el tráfico, pero el tráfico es uno de ellos; y, por tanto, mientras más transporte sostenible utilice la población, mejor, que es a lo que va dirigido ese tema", ha apostillado.

VIVIENDA

Por otro lado, De la Torre ha valorado que se eleve a cinco años el tiempo de empadronamiento para optar a una VPO y ha señalado que "trata de que sean personas ya con arraigo en la ciudad", pero también "da una flexibilidad de que pueda ser dentro de los últimos diez años".

"Trata de resolver el problema", ha dicho, de que "vecinos que se han ido de Málaga buscando un alquiler más barato, y estando ya afuera, no empadronados aquí, pareciera que no pudieran aspirar a una vivienda en Málaga", por lo que parece "una norma en ese caso injusta si no damos esta solución de que pudiera plantearse los años de empadronamiento en un marco, en un paréntesis de años, que demuestre que estaban antes empadronados, que tenían arraigo, que no lo pierden del todo porque se vayan temporalmente buscando un alquiler más barato y puedan volver". "Me parece legítimo y natural", ha abundado. "En ese contexto hay que verlo", ha dicho.

De igual modo, sobre vivienda, De la Torre ha vuelto a insistir en que le hubiese "encantado" que el Gobierno hubiera cambiado la Ley de Haciendas Locales para poder "dejar libertad y autonomía a los ayuntamientos que estimáramos oportuno poner una tasa o un impuesto en la pernoctación turística en vivienda". "Eso nos hubiera permitido tener unos fondos importantes, 40 millones de euros por ejemplo, para atender miles de familias".

"Nosotros estamos atendiendo, subvencionamos alquileres, pero con una capacidad económica muy limitada" y "este caso contribuiría en esa capacidad no los malagueños, sino los turistas que van a la vivienda turística", ha reiterado De la Torre.

Ha añadido, por otro lado, y tras ser cuestionado por la posición del actual consejero de Turismo de la Junta, Manuel Gavira (Vox), sobre la negativa a una tasa turística, que "la ley de haciendas locales es un tema nacional". "No puede los gobiernos regionales modificar la ley de haciendas locales, podían poner una tasa turística como ha hecho Cataluña o ha hecho Baleares, pero, en ese caso, afecta a todos los municipios y no es eso lo que planteamos, es la libertad y la autonomía del que quiera y necesita hacerlo".

"Nosotros necesitamos hacerlo, no es que lo queramos caprichosamente, necesitamos hacerlo para ayudar a las familias vulnerables que tienen problemas de pago de alquiler de renta y también para blindar al turismo de una crítica suicida desde el punto de vista económico cuando es un pilar de la economía andaluza, malagueña, en concreto, y nacional", ha indicado De la Torre, que ha sostenido que "es una solución nacional, es que las autonomías no son las que resuelven el tema".

Para De la Torre, la postura del consejero andaluz "me parece razonable, que es decir no es un tema autonómico es un tema a nivel nacional".

TERRENOS DE LA NUEVA ROSALEDA

También el regidor ha sido cuestionado sobre si hay alguna respuesta de la Universidad a la carta enviada para informarle de la copropiedad de los terrenos donde irá ubicada la Nueva Rosaleda y ha recordado, en este sentido, que ha sido una carta "muy reciente, no vamos a pedir que sea tan rápida la respuesta".

"Lo que procede es que haya un estudio conjunto de personas que interpreten bien los acuerdos firmados y su aplicabilidad", ha señalado, al tiempo que ha recordado que "lo hemos planteado porque parecía lógico no olvidarnos de lo que se ha afirmado, pero no tenemos ninguna postura contraria a que la UMA reflexione sobre este tema" y que "lo haga en el marco de la máxima seguridad jurídica y defendiendo sus intereses como es natural y lógico".

SISTEMA INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO

Por último, también se ha referido, tras las críticas a los problemas derivados de la implantación del Sistema Integral de Tramitación Administrativa Electrónica y ha dejado claro que no se está pensando volver al sistema anterior.

Ha explicado que se está avanzando y ha precisado que "en muy poco tiempo, un par de semanas o así, se me asegura desde el área que estaremos en una normalización bastante completa".

"Estas cosas tienen su tiempo de adaptación", ha dicho, reiterando que "tiene su importancia, pero no le doy más de la que tiene, que se necesita un tiempo para ello de conocimiento profundo por parte de todos". "Yo creo que el balance global va a ser positivo, que hay unos problemas, pero comparado en la visión general de lo que se pretende, la importancia de avanzar en ello es grande".