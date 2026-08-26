De la Torre muestra apoyo de Málaga a Ceuta y aboga por convertir "problema en una oportunidad de reflexión"

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

CEUTA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha realizado una visita institucional a la ciudad como muestra de "solidaridad, cercanía y apoyo a la ciudadanía ceutí ante los graves acontecimientos que afectan a su seguridad, convivencia y normalidad". Además, De la Torre, que ha incidido en el esfuerzo educativo y el capital humano, ha abogado por convertir el "problema en una oportunidad de reflexión en España y en Europa".

Durante su intervención, De la Torre ha valorado sobre Vivas que "difícilmente esta ciudad en estos momentos difíciles podía tener un líder más idóneo, más preparado, más identificado en la búsqueda de soluciones, sintiendo tan profundamente como sientes los problemas y con la inteligencia de explicarlos y defender perfectamente lo que Ceuta necesita".

Sobre "la gran crisis que ahora se vive no sólo en Ceuta, sino en España", De la Torre ha incidido en que "estamos totalmente de acuerdo que hay que recuperar esa normalidad". "El Gobierno, dicho con todo respeto y moderación, tiene que alinearse con la estrategia europea".

Además, ha señalado que "Europa tiene también que darse cuenta que este tema es importante, serio, donde están en juego muchas cosas, y donde tenemos que ser proactivo y buscar soluciones", asegurando que "no se trata de buscar soluciones contra Marruecos".

Al respecto, ha recordado que "hemos siempre colaborado, cuando había un programa de colaboración fronterizo con Marruecos, entendemos que el desarrollo de Marruecos y el desarrollo de toda África desde Europa tiene que verse como una estrategia muy clara; pero también desde Marruecos, la sociedad marroquí tiene que entender perfectamente que la integridad territorial de España, Ceuta y Melilla, tiene que ser perfectamente respetada y que esa convivencia puede ser factible si hay ese respeto y colaboración mutua".

LÍNEA DE COLABORACIÓN: BECAS PARA MENORES

Así, De la Torre ha planteado, en esa línea de colaboración con Marruecos, y "tratando de resolver los temas que plantea esta invasión de llegada de población", la posibilidad de que "desde Europa se apoye la creación de becas para los menores marroquíes que han entrado".

En concreto, ha explicado, "para que --esos menores-- en Marruecos, en los centros de formación profesional de Marruecos, completen su formación, hagan la formación en distintas especialidades que puedan ser interesantes para Marruecos".

Así, en este punto, ha incidido en la importancia del esfuerzo educativo y ha dicho que "el capital humano de cualquier país o territorio es lo más importante que se tiene". "África tiene que hacerlo con la ayuda de Europa. La cooperación que yo echo de menos, desde hace décadas, digamos analizando la historia de Europa con África, es en esa materia", ha sostenido.

Además, ha dicho que "también puede servir para que una Europa que tiene una natalidad baja pueda recibir mano de obra formada, y en este caso, aplicándola a este caso concreto, mano de obra de esta población, de estos menores, que una vez formados, en mayoría de edad, puedan venir" a España y "no todos, porque Marruecos necesita que se queden también allí, en ese espacio cercano, para ayudar a su desarrollo".

"Convertir este problema en una oportunidad de reflexión en España y de reflexión en Europa", ha incidido el alcalde de Málaga, que ha dicho que "sensibilidad podemos tener, debemos tenerla, pero lo veo sobre todo para ayudar en esa cooperación, a que su capital humano esté preparado y pueda ayudar al desarrollo de estos países y tener esas oportunidades".

No obstante, ha señalado que "tenemos que ser muy taxativos, no puede convertirse lo que ha pasado en un ejemplo de efecto de llamada". "España no puede estar desalineada de los objetivos europeos", ha abundado.

Por tanto, De la Torre, que ha dicho que "el Gobierno trate de resolver ahora lo que pudo haber evitado y resuelto anticipadamente", ha insistido en que el Ejecutivo central "tiene que hacer todos los esfuerzos", insistiendo en que "el Gobierno, con Europa, busque solución".

Por otro lado, durante su intervención ha explicado que no pudo acudir antes porque del 15 al 22 de agosto ha tenido lugar la Feria de Málaga, por lo que cuando ha terminado se han coordinado las agendas. Además, ha añadido que a lo largo de la celebración de la Feria, en las muchas intervenciones que ha tenido, "siempre he hablado de Ceuta" y "la reacción de los malagueños ha sido siempre de simpatía, de apoyo, de entusiasmo con las palabras", ha abundado.

Asimismo, por otro lado, ha aludido a la "reflexión profunda", que ya se había empezado a plantear "antes de que hubiera esta invasión", para abordar el plano turístico, el desarrollo tecnológico, los servicios urbanos, entre otros y "compartir experiencias, trabajar juntos, llegar más lejos y crear oportunidades" para Ceuta y Málaga.

CEUTA Y MÁLAGA, "ALIANZA ESTRATÉGICA"

Precisamente, también Vivas en su intervención ha valorado que la "alianza con Málaga para Ceuta es de interés estratégico" de la que se puede tener "enormes ventajas" en ámbitos como el turismo, puerto, desarrollo tecnológico o las comunicaciones. "La complementariedad puede ser muy fructífera", ha dicho.

Así, ha señalado que "ahora lo importante no está en eso, está en salvar a Ceuta" y se ha mostrado convencido de que "en breve podremos volver a vernos para seguir avanzando en la alianza estratégica entre nuestras dos ciudades".

"Málaga tendrá una proyección, una prolongación en esta otra orilla del estrecho, y Ceuta, a través de Málaga, tiene un amplísimo campo de oportunidades para crecer, para desarrollarse", ha sostenido. De hecho, De la Torre ha asegurado que "una vez recuperada la normalidad, seguiremos haciendo cosas".

Asimismo, Vivas ha valorado que "desde los primeros momentos en que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo Francisco de la Torre fue de las primeras personas, de los primeros responsables políticos, que me llamaron para preguntarme, para interesarse sobre qué estaba pasando en Ceuta" y, "además, para decir que contáramos con el Ayuntamiento de Málaga y con Málaga en lo que hiciera falta".

También ha destacado el manifiesto en forma de declaración institucional del equipo de gobierno municipal de Málaga, que ha calificado como "un hito histórico por el trasfondo, por lo que dice, por lo bien que lo dice y por el aliento que nos transmitió a todos".

Por último, durante su intervención el presidente de la Ciudad Autónoma, que ha agradecido la visita de De la Torre "en el momento más crítico, más difícil, de la historia de Ceuta", ha destacado del regidor malagueño que hablar de él "significa hablar de eficacia en la gestión, de desarrollo, y de progreso.

"Es un hecho evidente, incontestable que desde que ejerce como alcalde, la transformación de Málaga ha sido verdaderamente impresionante". A su juicio, "Málaga representa el modelo de desarrollo sostenible y equilibrado más exitoso de toda España".

En este punto, ha agregado que ello no puede ser obra de una sola persona pero "es verdad que para que esto funcione y funcione bien necesitan contar con un liderazgo muy sólido, muy consistente" como es el de De la Torre que "está hoy en Ceuta para mostrar su apoyo, su afecto, su cariño y su compromiso con los ceutíes".

Ha añadido que el liderazgo de De la Torre "está soportado por tres pilares: visión, motivación y determinación". "Un éxito del que todos tendríamos que aprender", ha sostenido. Para concluir, Vivas ha dicho a De la Torre que "tu gesto de hoy es inolvidable", asegurando De la Torre que es "un honor".