De la Torre no pone pegas a metro de Málaga soterrado al Civil pero incide en ver "años de obra y contexto" que plantea

Publicado 13/06/2019 14:36:42 CET

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha asegurado que no plantea pegas al hecho de que la Junta reabra la posibilidad de llevar el metro al entorno del Hospital Civil pero soterrado, aunque ha asegurado que se tendrá que ver "en qué contexto se plantea, con qué ritmo y de qué forma se resuelven" los problemas que puedan darse y nunca en detrimento del ramal hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

De la Torre, cuestionado por la propuesta de la Junta de reabrir el tramo del metro al Hospital Civil pero soterrado, ha señalado que "no sé exactamente qué supone en cuanto a años de obra; cómo se compagina la vida del distrito con esa obra a cielo abierto, que es compleja como hemos visto en otras zonas de la ciudad; y cómo se minimizan los efectos".

"No le estoy planteando ninguna pega, decíamos 'no' porque los vecinos pedían que no se hiciera en superficie", ha dejado claro De la Torre, quien, no obstante, ha recordado que "hacerlo soterrado con el mecanismo de muros pantalla tiene los problemas que hemos visto en otras zonas de la ciudad", por lo que "hay que minimizar esos problemas".

Eso sí, ha dicho que no tiene información sobre el tema ni sabe cómo se plantea el programa de obras o cómo se hace en la zona de plaza de Manuel Alcántara "afectadísima" por las obras, entre otros.

En este punto, ha preguntado también "si es necesario hacer metro-bus en la zona, que ofrecimos nosotros o significa que no pongamos ahí el acento, que nuestra oferta de metro-bus la centremos, además de Campanillas y PTA, en Puerto de la Torre... todo necesita un diálogo que no ha tenido lugar hasta ahora".

"No sé si esta declaración de la Junta ha sido pensando sólo en Málaga o en el marco de respuesta a temas de Sevilla, de Granada, de Jaén, de cosas de transporte y, a lo mejor, han querido hablar de cara a Málaga en alguna cuestión", ha agregado.

Por ello, ha dicho que se tendrá que ver "en qué contexto se plantea, con qué ritmo y de qué forma se resuelven" los citados temas pero "nunca en detrimento al PTA". "Es evidente que en el PTA estamos haciendo un esfuerzo del metro-bus que lo vamos a mantener, y se hará mejor cuando esté el carril bus-vao hecho, pero debe seguir ese proyecto" del metro a la tecnópolis "porque es el que está en el acuerdo de 2003, es el legítimo".

Ha abogado, por tanto, por una "buena" intermodalidad entre la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y el metro: "En esa línea creo que hay que avanzar y me gustaría que avancemos nosotros, la Junta y la concesionaria".

"Es bueno sacarle partido al esfuerzo ya realizado, que una vez finalizado llegue a la Alameda, estén terminadas las instalaciones bajo tierra, el metro funcionando y ver cómo eso se convierte en algo que produzca muchos viajeros, que es lo que queremos", ha resaltado, añadiendo que "a lo mejor --cuando eso pase-- todo el resto del panorama es distinto".

Para De la Torre, "otra cosa es que aún teniendo 20 millones de viajeros --con la llegada hasta la Alameda--, gracias a la intermodalidad con la EMT la propia dinámica del nuevo hospital --que está proyectado en la zona-- necesite una acción potente en transporte público", lo que "habrá que ver y estudiar". "Me gustaría ver más cosas y comparar todo ello", ha dicho.

Por último, sobre que estos trabajos del metro se hagan en paralelo a las obras del nuevo hospital, De la Torre ha planteado que, entre otros, se tendrá que estudiar cómo llegan los materiales al lugar de las obras "si tenemos levantado todo ese espacio", ha ironizado.