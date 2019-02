De la Torre no ve lógica la amenaza de Cs de romper el pacto por el caso de urbanismo: "No hay fundamento ninguno"

Publicado 11/02/2019 11:59:26 CET

El alcalde insiste en la presunción de inocencia y pide a la oposición ser "lógicos" y "jugar limpio"

MÁLAGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no ve lógico que Ciudadanos (Cs) dé un plazo y pida la destitución de los ediles del PP Francisco Pomares y Teresa Porras, y el gerente de Urbanismo, José Cardador, por la apertura de diligencias previas en el caso de expedientes en urbanismo, amenazando, incluso con romper el acuerdo de investidura. "No tiene lógica ninguna, no hay fundamento ninguno", ha afirmado De la Torre.

Así, sobre las críticas de la oposición, el regidor 'popular' ha sido contundente: "Me parece fuera de lugar, de una demagogia impresentable, sin sentido, una falta de respeto a los derechos constitucionales que tienen los compañeros de la Corporación", ha sentenciado De la Torre, que ha pedido "jugar limpio".

"Seamos coherentes, seamos lógicos y, sobre todo, seamos respetuosos con los derechos de todos y, por supuesto, en ese todos, yo incluyo a los concejales", ha incidido el alcalde.

De la Torre, cuestionado por los periodistas, ha señalado, de igual modo, que la apertura de diligencias previas "es lo lógico que se haga a la vista de la denuncia del fiscal", pero ha reiterado que "eso no supone nada". "Supone un trabajo de un juez instructor que tiene por delante el tiempo que él necesite para ver si hay materia constitutiva de delito o no", ha dicho el alcalde.

"Hay que distinguir perfectamente esa fase de instrucción que puede durar meses, depende de las citaciones que haga de testigos, la profundización que quiera hacer sobre el tema...", ha agregado el alcalde, al tiempo que ha indicado que "es el momento en el que los que están denunciados pueden hacer su defensa que, hasta ahora, no lo han podido hacer". "Esa es la realidad", ha apostillado.

Por ello, ha calificado de "fuera de lugar" las críticas de la oposición, incluido Ciudadanos, que apoyó al PP en el acuerdo de investidura, agregando que es "ir en contra de lo que dice la Constitución, que plantea como un derecho fundamental, uno de ellos, la presunción de inocencia".

"Esa Constitución --ha continuado-- es la que se ha jurado o prometido, al tomar como posesión de concejal, respetar". "Pues vaya manera de respetarla cuando para cualquier persona, en este caso compañeros del Ayuntamiento, están diciendo que no se apliquen los derechos que la Constitución plantea y establece", ha lamentado De la Torre.

Por todo ello, ha dicho no entender la posición de Ciudadanos, recordando que tras el pleno de la semana pasada tuvo la ocasión de hablar con el portavoz municipal de la formación naranja, Juan Cassá, y recordarle "la diferencia entre lo que es la investigación judicial y lo que es una imputación formal", reiterando, de nuevo que "es a posteriori, si hay materia; pero mientras tanto es un investigación, que está perfectamente definido en el ámbito judicial".

"Lo que hay es un tema de terminología jurídica que hay que conocer bien y pedir la información". Así, ha explicado que ha consultado con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que estuvo en la firma de los acuerdos entre los 'populares' y Cs para el Gobierno andaluz y "donde se habla claramente de la imputación formal y de corrupción, además, como motivo de apartar de la función política".

De la Torre ha incidido en que "aquí no se da ni la imputación formal ni la temática", ya que "nada tiene que ver lo que en esta materia se ha tratado de crear y magnificar como un problema de mala gestión administrativa con el tema de corrupción".

El regidor, de igual modo, ha defendido el trabajo de Porras, Pomares y Cardador: "Han tratado de resolver un problema que la propia oposición pedía que se resolviera", recordando que no estaba Ciudadanos en aquellos años pero sí PSOE e Izquierda Unida.

En este punto, sobre PSOE e IU ha aludido a "casos no precisamente de mala actuación administrativa, sino de posible constitutivo de delito en el municipio malagueño de Nerja, que afecta a la alcaldesa y a un concejal de IU y no lo han apartado de sus cargos. Están en una situación de investigación judicial más avanzada".

De igual modo, sobre el municipio nerjeño, De la Torre también ha recordado que el gobierno tiene el apoyo de Ciudadanos. En suma, ha dicho que lo pone como ejemplo porque "están los mismos grupos protagonistas que aquí --en el Ayuntamiento de Málaga-- plantean la cuestión".

