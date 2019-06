De la Torre (PP) insiste en "pacto a la malagueña" para un gobierno con Cs: "Es más fácil que en ningún sitio"

Publicado 07/06/2019 12:53:00 CET

MÁLAGA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir en un gobierno de coalición con Ciudadanos, al que ha calificado como "un pacto a la malagueña" frente a otras ciudades donde tendría que darse "un pacto a la andaluza" --un ejecutivo de PP y Cs con el apoyo de Vox--. Además, ha dicho que en la ciudad malagueña "es más fácil que en ningún sitio", ya que, "PP y Cs suman mayoría absoluta".

Así lo ha asegurado De la Torre tras ser cuestionado sobre la reunión del comité regional de pactos de PP y Cs y si tiene conocimiento de lo que se pueda abordar en esa reunión en relación con el Ayuntamiento de Málaga. "En otras ciudades tendrá que haber un pacto que llaman 'a la andaluza' y aquí no, aquí sería un pacto 'a la malagueña, que es simplemente un gobierno de coalición de PP y Cs".

Así, ha dicho que "por lógica aritmética es así" aludiendo a los 14 ediles del PP sumados a los dos de Ciudadanos, logrando alcanzar así la mayoría absoluta. "Juan Cassá --edil electo de la formación naranja-- en la propia campaña decía algo así como que haría pacto con PP si había mayoría y con PSOE si había mayoría, y con el PSOE no tiene mayoría absoluta", ha recordado el regidor en funciones.

De igual modo, ha dicho que la situación actual para conformar gobierno es "bastante más sencilla" que hace cuatro años, aludiendo al gobierno de coalición y no al pacto de investidura, que "se ha demostrado que no tiene la misma capacidad de ser útil a los vecinos de la ciudad".

Por otro lado, De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que, como ya comentó Juan Cassá, está pendiente de que hubiera unas pautas a nivel nacional y regional "y ya tendríamos contacto", incidiendo en que "no ha habido contactos, por lo que entiendo que no hay esas pautas, no están establecidas todavía".

Asimismo, ha insistido en que "aspirábamos a gobernar con el máximo apoyo posible, si era posible mayoría absoluta, y si no haríamos lo que para la gobernabilidad de Málaga fuera mejor", insistiendo, por ello, en un gobierno de coalición con Cs "que tiene todo el sentido".

Ha agregado, de igual modo, que no tiene nada que decir sobre las reuniones de Juan Cassá con el edil electo de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, y del PSOE, Daniel Pérez, asegurando, además que no le pone nervioso "lo más mínimo", pese a que la suma de ediles de PSOE, Adelante Málaga y Cs sea de 17, lo que daría mayoría absoluta, fijada en 16.

"No tengo nada que decir sobre lo que no tengo noticias", ha agregado De la Torre, que ha vuelto a reiterar que sobre la reunión de Cs con los grupos de izquierda "no tengo noticias".

"Le he dicho lo que dijo el señor Cassá y, a partir de ahí, como no ha habido ninguna noticia entiendo que no tiene él novedades a nivel nacional o regional sobre este tema", ha explicado el regidor de Málaga en funciones, añadiendo que si Juan Cassá hace otra reuniones en paralelo "será él quien tenga que explicarlo a sus superiores de Ciudadanos".

Por último, sobre el posibles reparto de áreas en el gobierno de Cs y PP y si hay líneas rojas con la formación naranja a la hora de negociar, ha dicho que "es un tema que no toca hablar", señalando, al respecto, que primero habrá que saber si "lo que yo estimo lógico, lo estiman también los responsables a niveles regionales y nacionales de PP y Cs". "A partir de ahí, cuando se sepa eso, hablaremos", ha concluido.