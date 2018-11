De la Torre recibirá esta semana a hosteleros y apela a la responsabilidad y al trabajo conjunto para evitar la huelga

Publicado 07/11/2018 11:23:14 CET

No tiene noticias de una reunión con la Junta de Andalucía sobre el tranvía al Hospital Civil y ve "complejo" reordenar los accesos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha indicado que en los próximos días, previsiblemente esta misma semana, mantendrá una reunión con el presidente de la asociación de hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, para avanzar y evitar la huelga del sector por la aprobación de la declaración como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) de más de un centenar de calles del centro histórico y el distrito de Teatinos. Así, ha apelado a la responsabilidad de estos profesionales y al trabajo conjunto para llegar a un acuerdo.

En asamblea extraordinaria convocada por Mahos este martes se decidió abrir la negociación con el Ayuntamiento pero sólo con el alcalde como interlocutor válido. De la Torre ha indicado este miércoles, a preguntas de los periodistas, que "con muchísimo gusto" hará "un hueco" en su agenda para reunirse con Frutos y un "experto en ruidos".

"Antes de la asamblea me comprometí a recibirle en esta semana para que no haya interrogantes de preocupación", ha dicho el alcalde, quien ha abogado por "convertir la debilidad en fortaleza y sacar conclusiones del trabajo conjunto". Todo ello para "tener una calidad no sólo en las empresas sino de la ciudad y para ello tenemos que tener todos sentido de la responsabilidad y estoy convencido de que lo tendremos", ha sostenido.

En este punto, ha vuelto a apelar a la "responsabilidad y el sentido común", subrayando que los empresarios hosteleros "forman parte del éxito de Málaga". "Se lo decía a Frutos, debemos intentar no morir de éxito, hacer las cosas bien y con sentido de la responsabilidad y de consenso con los vecinos", ha apostillado.

De la Torre ha agregado, igualmente, que "era inevitable con la ley en la mano y con las indicaciones de vecinos y del Defensor del Pueblo Andaluz avanzar en esa declaracion", recordando, no obstante, que hay un plazo de alegaciones: "Trabajaremos juntos".

METRO AL HOSPITAL CIVIL

Por otro lado, sobre el posible planteamiento de la Junta de Andalucía de reordenar los accesos al Hospital Civil para avanzar en la integración del tranvía, con ampliación de carriles y aparcamientos en calles adyacentes, De la Torre ha incidido en que se trata de un "tema complejo".

Así, cuestionado al respecto, ha reiterado que hay "un rechazo vecinal y preocupación en la EMT" al proyecto del metro en superficie al Civil, recordando que la empresa malagueña de transportes "ha planteado recursos, no les dieron acceso a la información y sufrirá las consecuencias si se hacen las cosas como la Junta las plantea".

También ha aludido al estudio de demanda realizado en 2013 y que actualmente tiene, por tanto, "gran antigüedad". "No está actualizado y, además, se estudiaron sólo 16 de 31 intersecciones para ver los niveles de congestión", ha añadido. Según el alcalde, "falta actualizar los datos porque ahora hay más tráfico y una perspectiva de más cuando se cree" el nuevo hospital en los aparcamientos del Civil.

A su juicio, ese estudio "que ya era imperfecto" detectaba mucho tráfico de paso "que no puede ser captado por el metro" y ha incidido en que los autobuses urbanos tienen recorridos "que van más allá del Hospital Civil". Por ello, ha demandado una "visión de conjunto y no olvidar el compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y del consejero de Fomento, Felipe López, con los vecinos".

"Hay que tener una visión más amplia y no obcecarse. Los estudios son imperfectos y están incompletos", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que no tiene noticias de una reunión con la Junta de Andalucía en la que se le planteen esta reordenación de los accesos.

De la Torre ha realizado estas declaraciones durante su asistencia a la inauguración de la cuarta edición del 4K Summit de Málaga, que se consolida como uno de los más importantes a nivel internacional sobre tecnología 4K-HDR.

La 4K Summit se celebra desde este miércoles al viernes en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga y trae "importantes novedades tecnológicas" además de conferencias, paneles y profesionales de empresas líderes en 4K-HDR, etcétera.

Entre ellos, expertos de compañías líderes en 4K-HDR como el presidente Movistar+, Sergio Oslé; el doctor Hans Hoffmann, jefe de la Unidad de Fundamentos de Medios y Producción Tecnológica de la Unión Europea de Radiodifusión (UER); el productor senior de la unidad de Historia Natural de la BBC británica Colin Jackson; el ingeniero Hiroyasu Masuda, Senior Manager del Departamento del 8K en la NHK japonesa y Thierry Fautier, presidente del Forum Mundial de la Ultra Alta Definición (UHD Forum) y Paul Gray, son algunos de los ponentes de la 4KSummit18.

El alcalde ha recalcado la importancia que tiene para "dar visibilidad" a Málaga ciudad y al Polo Digital de este tipo de eventos, incidiendo en la relevancia de la ultradefinición y su aplicación, por ejemplo, en la medicina. "Ya hay satélites con camaras 4K para prevención de la evolución climatológica, de plagas de cultivos, etcétera".

En esta cita será la primera vez en España en la que se podrá disfrutar de la experiencia de ver imágenes en 8K en un televisor Samsung QLED 8K y de las últimas producciones en 4K-8K de la NHK (televisión pública japonesa), que el 1 de diciembre lanza su primer canal en 4K-8K, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, ha indicado De la Torre.

"Estamos muy orgullosos de que el Polo sea una oportunidad para que la gente más preparada esté en Málaga estos días", ha manifestado, recordando que esta tecnología tiene también su efecto en el Festival de Cine de Málaga, con un acuerdo suscrito hace un año y que "ya está dando sus frutos".

De la Torre ha hecho hincapié en que Málaga albergue este tipo de encuentros y ha agradecido a Medina Media y al concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, el trabajo para traer esta cumbre internacional: "Esto es visibilidad; nos da buena visión, de ser ser capital de la innovación y de atracción de talento".