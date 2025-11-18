De la Torre tiene una "primera impresión positiva" sobre el diseño del proyecto de la torre del puerto de Málaga

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes que, aunque tiene que ver con más detalle el proyecto presentado este pasado lunes de la torre del puerto, "la primera impresión es positiva".

"Todo proyecto tiene perspectivas de un lado o de otro, es bueno verlo, evidentemente, pero mi primera impresión es esa y siempre digo, --sobre el proyecto-- más ventaja que inconvenientes", ha reiterado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas sobre si le gusta el diseño presentado.

De hecho, ha vuelto a reiterar que al proyecto le ve "mucho más ventajas que inconvenientes", lo que es su "resumen de posición". "Necesitamos un hotel de tamaño, un hotel de calidad, de excelencia, no hay tantos sitios para hacerlo en Málaga", ha agregado, al tiempo que ha dicho que la solución que el arquitecto británico David Chipperfield "ha encontrado para conectar con la ciudad me parece muy hábil, ya lo dijimos cuando lo vimos, esa conexión de un corredor verde, que conecte hacia la zona de La Farola y por ese camino prácticamente con el parque y con La Malagueta".

Y luego, ha continuado, "las líneas, la arquitectura que David Chipperfield sabe hacer, son unas líneas, vamos a decir, minimalistas en cuanto a su diseño, elegantes".

"Siempre va a haber una ocupación del espacio visual, se ponga lo que se ponga, pero si ponemos un edificio elegante, bello, en sí mismo... eso es bueno, es como añadir un plus a la ciudad, lo digo sinceramente", ha subrayado.

A su juicio, "me parece más elegante el edificio este que las grúas" que están en el muelle del puerto, pero "las grúas también tienen que tener su papel, evidentemente", ha puesto como ejemplo.

Por otro lado, sobre su ausencia este lunes en la presentación del proyecto de la torre del puerto, ha explicado que es "algo tan simple como que no tenía noticias de ello".

"Si a mí no me invitan a un acto, yo no puedo ir. Mi agenda no estaba, pero no estaba porque no había entrado la invitación y no lo hago en tono crítico, me parece muy normal", ha explicado, al tiempo que ha explicado que "el compromiso que yo había leído de los promotores era explicarlo a la opinión pública y eso es a través de ustedes, y son los que luego transmiten la información, con imágenes, con textos, etcétera".

Por lo tanto, ha agregado que "nada me sorprende y nada me escandaliza, y de nada estoy quejándome, estoy describiendo los hechos, nada más", ha concluido.