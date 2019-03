De la Torre valora el "correcto" informe sobre imputación formal y dice que la oposición eso "tiene que tenerlo claro"

Publicado 07/03/2019 13:21:18 CET

MÁLAGA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este jueves que le "parece muy correcto" el informe de una catedrática que concluye que los ediles Francisco Pomares y Teresa Porras, investigados por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, no están formalmente imputados. Además, el regidor ha añadido que "eso es lo que tienen que tenerlo muy claro todos los grupos políticos municipales".

De la Torre, tras preguntas de los periodistas, ha incidido en que está "totalmente de acuerdo" con ese informe, reiterando, además que "es lo que hemos pensado siempre sobre esta materia".

Así, ha vuelto a insistir en que hay que "distinguir perfectamente" entre la figura de investigado y la figura de imputado formal, que supone "un trabajo del juez de instrucción y una profundización en el tema y ver si hay encauzamiento para el juicio oral, que es cuando pasaría a ser imputado formalmente, pero puede pasar también que el juez instructor pueda sobreseer y decir que no hay materia para avanzar más en la cuestión".

"Me parece muy correcto ese informe y es lo que tienen que tenerlo muy claro todos los grupos políticos municipales", ha agregado, asegurando, además, que es "curioso" que se critique "algo que da luz a quienes parecen que no tienen conocimiento sobre el particular o que quieren cambiar y tergiversar las cosas; para mi quedan descalificados si critican eso", ha dicho, dejando claro, por último, que "nosotros no hemos encargado el informe como ayuntamiento ni como grupo político".

El dictamen ha sido elaborado por la catedrática Carmen Senés, vocal permanente de la Sección Quinta, de Derecho Procesal, de la Comisión General de Codificación, académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y académica de número de la de Granada. El encargo del mismo fue realizado por los letrados Antonio Caba y José Carlos Aguilera, que llevan la defensa de los dos ediles y del gerente de Urbanismo.